Студенты и преподаватели НТУУ «КПИ» просят Азарова не допустить уничтожения спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник»

Киев. 5 сентября. УНИАН. Студенты, преподаватели и сотрудники Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» выступают против попыток уничтожить университетский спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» и отчуждать землю, на который он расположен, и просят премьер-министра Николая АЗАРОВА вмешаться в эту ситуацию.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель профкома сотрудников НТУУ «КПИ» Виталий МОЛЧАНОВ.

По его словам, КПИ является одним из немногих украинских вузов, сохранивших инфраструктуру оздоровительных заведений для студентов и работников. Одно из таких заведений - спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» - расположено на побережье Киевского водохранилища вблизи села Глебовка Вышгородского района Киевской области в 50 км от столицы. Лагерь построен силами студентов и преподавателей еще в 1967 году. За годы его существования здесь построены спальные корпуса, столовая и другие сооружения, которые в настоящее время являются собственностью государства.

"Однако сосновый лес, в котором расположен лагерь «Политехник», берег водохранилища, близость Киева кажутся чрезвычайно привлекательными для потенциальных застройщиков, поэтому в последнее время участились попытки лагерь у университета отнять. Впрочем, каждый раз коллективу удавалось его отстоять. И вот новая попытка: прокуратура Вышгородского района Киевской области подала в Хозяйственный суд Киевской области исковое заявление о признании недействительным договора на право временного пользования землей, заключенного 18 октября 2000 года между Глебовским сельским советом Вышгородского района и НТУУ «КПИ» и зарегистрированного в книге записей договоров на право временного пользования землей. Однако решением Хозяйственного суда Киевской области от 20 мая 2011 года в удовлетворении исковых требований относительно изъятия земельного участка спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» НТУУ «КПИ», что является государственной собственностью, отказано полностью", - заметил В.МОЛЧАНОВ.

По его словам, невзирая на это решение, на данное время дело по апелляционной жалобе передано на рассмотрение в Киевский межобластной апелляционный хозяйственный суд.

Как заявили участники пресс-конференции, коллективу университета абсолютно не понятна позиция прокурора, который, прикрываясь якобы государственными интересами, пытается отнять землю у крупнейшего в Украине высшего учебного заведения и лишить его студентов и преподавателей возможности отдыхать и заниматься спортом.

В связи с этим коллектив студентов, преподавателей и сотрудников КПИ обратился к премьер-министру М.АЗАРОВА с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

"Учитывая, что 2011 год объявлен Годом образования, в программе Президента Украины уделяется особое внимание педагогам. Кабинет министров придает особое значение студенческой молодежи и педагогам, что озвучено Вами на 6 съезде ФПУ, и, учитывая Указ Президента Украины «О Киевском политехническом институте» от 08.04.95 года №289/95 (пунктом 3 рекомендуется местным советам не изымать земельные участки для государственных и общественных потребностей из земель, предоставленных в пользование НТУУ «КПИ»), считаем действия прокурора Вышгородской прокуратуры рейдерскими, коррупционными и дискредитирующими власть в глазах просветительской общественности. Ввиду потенциальной возможности утраты спортивно-оздоровительного лагеря «Политехник» как стратегически важного социального объекта, обращаемся к Вам, руководителю власти, стать на защиту государственных интересов, не допустить изъятия земельного участка у НТУУ «КПИ», что является государственной собственностью, и обратить внимание на коррупционные действия прокурора Вышгородского района Киевской области. В противном случае наш коллектив студентов и сотрудников вынужден будет отстаивать государственные интересы всеми возможными законными способами", - говорится в обращении к Н.АЗАРОВУ.

В то же время в прокуратуре Вышгородского района УНИАН отказались прокомментировать эту ситуацию.