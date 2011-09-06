Как сделать продвижение сайта рентабельнее – исследование

В ходе исследования, проведенного агентством интернет-решений «Идеал», определена зависимость между количеством ключевых запросов (по которым проводится SEO-продвижение сайта) и стоимостью перехода посетителя на сайт.

Количество ключевых запросов, по которым продвигается сайт Стоимость перехода по отдельному ключевому запросу 1-10 100% 10-20 84-88% 20-40 49-84% 40-80 23-49% 80-120 12-23% Более 120 Менее 12%

В ходе исследования (август 2011) было проанализировано 4337 ключевых запросов, по которым проводится SEO-продвижение 114 сайтов украинских компаний и интернет-магазинов.

Как отметил директор по развитию агентства интернет-решений «Идеал» Константин ОНИЩЕНКО, «ключевые запросы, которые оплачивают заказчики, помогают сайту подниматься на лучшие позиции и по другим ключевикам. Это происходит следующим образом. Во-первых, любой ключевой запрос сайта содержится в других, более расширенных запросах (к примеру, «заказать окна» содержится в «заказать окна Киев», «заказать окна со склада» и многих др). Во-вторых, Google определяет смысловые взаимосвязи между словами, по которым продвигается сайт, и всеми другими словами, которые сайт содержит. Таким образом, продвижение сайта по большому количеству ключевых запросов позволяет получать переходы посетителей в разы и даже в десятки раз дешевле, чем продвижение всего по нескольким словам».

*** Агентство интернет-решений «Идеал» – один из лидеров раскрутки сайтов в Украине. На рынке SEO с 2001 года. Услуги агентства: продвижение сайта в поисковых системах Google и Яндекс, юзабилити-анализ, контекстная реклама и другие. «Идеалом» реализовано более полутысячи SEO-проектов.

Сайт агентства: ideal.kiev.ua