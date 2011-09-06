Альтернативой уничтожения газовой отрасли Украины может стать международный стратегический альянс – эксперт

Киев. 6 сентября. УНИАН. Председатель партии «Нова сила», экс-президент компании «Еврогаз» Юрий ЗБИТНЕВ считает, что международный стратегический альянс может стать альтернативой уничтожения газовой отрасли Украины и предотвратить возможную дестабилизацию Евросоюза.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю. ЗБИТНЕВА, украинская власть находится под давлением ЕБРР и МВФ в вопросах ликвидации НАК «Нафтогаз Украины» как существенного фактора в вопросах дальнейшего кредитования.

В то же время, по его мнению, раздел де-юре и уничтожение НАК «Нафтогаз Украины» де-факто приведет к перераспределению сфер влияния в добыче, транспортировке и хранении. «Проиграет население, которое получит газ по мировым ценам, старые миллиардные долги и потерю целой бюджетообразующей отрасли», – добавил он.

Как отметил в свою очередь консультант по стратегии и развитию европейских энергохолдингов, эксперт по энергетическим вопросам Алексей КОМАРОВ, «разногласия между «Газпромом» и «Нафтогазом» по поводу цены на газ могут быть использованы для «газовой атаки» на еврозону уже этой зимой».

По его мнению, сегодня Европа оказалась в ситуации, когда «любой дестабилизирующий фактор может многократно усилить кризисные тенденции в экономике еврозоны, что чревато переходом в длинный дефляционный штопор». Поэтому в ЕС с тревогой наблюдают за конфликтом между Киевом и Москвой по поводу газа, добавил эксперт.

Схожего мнения придерживается и директор Центра политического анализа «Стратагема» Юрий РОМАНЕНКО. Он считает, что сегодня мы наблюдаем, как складываются коалиции стран, которые в условиях глобального кризиса противостоят друг другу. В этой ситуации Россия еще не определилась окончательно, на чьей стороне она играет – США, ЕС или Китая.

По его мнению, газовый конфликт с Украиной оказывает негативное влияние на состояние европейской экономики, но в то же время выгоден США. «Поэтому мы видим, что США занимают нейтральную позицию», - добавил Ю. РОМАНЕНКО.

«Однако европейцы, прежде всего немцы, оказывают давление на Россию, чтобы та не заходила чересчур далеко. Россияне, для которых ЕС является крупнейшим торговым партнером, прекрасно понимают, что экономическое падение Европы им ни к чему. Это те рамки, которые определяют границы конфликта Украины в газовом вопросе», - считает эксперт.

Также он добавил, что ни Киев, ни Москва не могут действовать как хотят, поскольку это повлечет за собой противодействие более мощных национальных и транснациональных факторов.

В заключение Ю.ЗБИТНЕВ сказал, что единственной альтернативой, выгодной как Украине, так ЕС и РФ, может быть разработанный специалистами проект Международного стратегического альянса, где страны, добывающие, транспортирующие и потребляющие природный газ, смогут выработать принципиально новую, транспарентную политику без потери собственности на ГТС, обеспечивающую безопасность и стабильность энергообеспечения.