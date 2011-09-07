Киев. 7 сентября. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов, руководитель общественного движения «Русскоязычная Украина» Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО презентовал механизм реализации права на обучение в детсадах и школах на родном языке.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН В.КОЛЕСНИЧЕНКО подвел промежуточные итоги реализации проекта «Правовые аспекты организации обучения на русском языке в детских садах и школах страны».

По его словам, целью проекта является информирование граждан Украины о механизме реализации права на получение образования на родном языке в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях путем бесплатного распространения соответствующих методических рекомендаций в детских садах и школах Украины, а также предоставление бесплатной правовой помощи в защите права граждан на обучение детей в детских садах и школах на родном языке.

Депутат заявил, что внимание к этому вопросу объясняется тенденцией к закрытию детских садов и школ, обучение в которых осуществляется на русском и других языках национальных меньшинств Украины.

По информации В.КОЛЕСНИЧЕНКО, за последние три года более 60% закрытых учебных заведений были заведениями с воспитанием или обучением на русском языке или языках национальных меньшинств.

Как сказала руководитель проекта Яна САЛМИНА, методические рекомендации «Правовые аспекты организации обучения на русском языке в детских садах и школах Украины» являются практической инструкцией, позволяющей родителям, желающим, чтобы их дети воспитывались в детсадах или учились в школах на родном языке, пошагово реализовывать механизм создания групп с родным языком обучения в детских садах и, соответственно, классов – в школах.

«Методические рекомендации, которые были изданы тиражом более 50 тысяч экземпляров, уже разосланы по почте по всем детским садам и школам Украины», – сказала Я.САЛМИНА.