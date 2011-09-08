Киев. 8 сентября. УНИАН. Ряд общественных организаций выступает против внедрения в Украине внутренних биометрических паспортов.

Об этом заявила сопредседатель общественной организации «Родительский комитет Украины» Иоханна КЕРЕСТЕНЬ на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, большое количество людей выступает против внедрения паспортов с электронным носителем информации. И.КЕРЕСТЕНЬ считает, что введение подобных паспортов и других документов с использованием этой технологии может привести к несанкционированному сбору конфиденциальной информации, а впоследствии – к тотальному контролю за каждым человеком. Она напомнила, что акции протеста против документов с бесконтактными электронными носителями периодически проходят во многих странах мира. По словам И.КЕРЕСТЕНЬ, под давлением общественности правительства ряда странах пошли на уступки гражданам, сделав процесс внедрения таких документов добровольным.

Присутствующий на пресс-конференции эксперт в области налогообложения Олег ЩЕРБАНЮК отметил, что путем принятия ряда изменений в законодательство в Украине идет подготовка к переходу исключительно на безналичные расчеты, то есть только по электронным карточкам. Также, по его словам, планируется введение электронной социальной карточки.

Эксперт отметил, что принятый парламентом в первом чтении законопроект №8507 «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» предусматривает уравнивание по статусу такой электронной социальной карточки с паспортом гражданина Украины. О.ЩЕРБАНЮК заявил, что таким образом все граждане Украины должны будут получить электронную социальную карточку – документ, удостоверяющий личность человека по его идентификационному номеру. При этом, только имея эту карточку, можно будет покупать и продавать товары и услуги. «Это позволит манипулировать каждым гражданином. Человек из субъекта власти, как это закреплено Конституцией, превращается в объект машинного манипулирования», – сказал эксперт.

Народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК, являющийся одним из авторов законопроекта №8507, пытался помешать проведению пресс-конференции. Перед началом мероприятия он появился в зале проведения пресс-конференций УНИАН и самовольно занял одно из мест за столом для участников пресс-конференции. При этом он снял со стола табличку с именем другого народного депутата Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, участие которого было запланировано, заявив, что тот на пресс-конференцию не придет.

В ответ на неоднократные просьбы организаторов мероприятия освободить место, В.КОНОВАЛЮК сказал, что хочет выразить свою точку зрения по обсуждаемому вопросу. «Мы не подсаживались на Вашу пресс-конференцию, мы заплатили за проведение пресс-конференции в течение одного часа в этом зале, не срывайте пресс-конференцию», – обратился к нему один из организаторов общения с журналистами.

В ответ В.КОНОВАЛЮК сказал, что поделит с организаторами расходы на проведение пресс-конференции. «Я готов разделить плату вместе с вами», – с улыбкой отметил депутат.

Только после просьбы руководителя отдела связей с общественностью и организации пресс-конференций УНИАН В.КОНОВАЛЮК пересел на одно из мест в зале.

Тем не менее, после выступления заявленных участников пресс-конференции и их ответов на вопросы журналистов депутат добился, чтобы ему дали слово. Депутат повторил изложенные ранее аргументы в пользу введения биометрических паспортов.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября В.КОНОВАЛЮК заявил, что подал к законопроекту «О документах, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины», соавтором которого он является, поправку, согласно которой граждане будут иметь право отказаться от получения паспортов с биометрическими данными по религиозным или другим убеждениям.

Справка УНИАН. Согласно Плану действий по либерализации визового режима между Украиной и ЕС, одним из условий введения безвизового режима для украинцев является введение биометрических паспортов.