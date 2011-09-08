Завтра, 9 сентября, в кинотеатре "Киев" состоится премьера летней коллекции короткометражного кино FUTURE SHORTS: ПРИВКУС ЛЕТА. В программе - крепкая музыка для танцев от DJ Binghi и пиво Корона Экстра для каждого, кто купит билет!

Знойная коллекция короткометражных фильмов “Future Shorts: привкус лета” - это 100 минут разноцветных летних эмоций, звуков и ощущений. Кислотная мультипликация («Голова»), документальное расследование городской легенды о кедах на телефонных проводах («Тайна летающих башмаков»), мистический детектив о сыщике-аматоре в поисках неведомого клада («Путеводные огни»), правдивая история о благородстве мексиканских матрон («Ла Патрона»), анимационная комедия о продавце хот-догов и его ручном медведе («Хот-доги Сэма») и другие истории – это прекрасная возможность продлить легкое и беззаботное летнее настроение теплым сентябрьским уик-ендом.

Серия составлена из международной базы Future Shorts – самой большой сети короткометражных фильмов в мире, представляющей только самое лучшее в этом кино-жанре. Фестиваль Future Shorts проводит свои показы на всех континентах и работает как фильтр, отбирая только самые оригинальные, изобретательные и экспериментальные короткометражки.

9, 10, 11 сентября – в Киеве (кинотеатры “Жовтень” и «Киев»), Одессе (кинотеатр«Родина»),Днепропетровске (кинотеатр «КиноСтанция»), Львове («Палац мистецтв») и Запорожье (кинотеатр им. Довженко).

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