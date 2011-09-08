Одесский журналист инициирует проведение в Украине международной конференции на тему глобального изменения климата

Киев. 8 сентября. УНИАН. Член секретариата региональной организации Национального союза журналистов Украины в Одесской области Валерий БАРАНОВСКИЙ инициирует проведение в Украине международной конференции по проблемам глобального изменения климата.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В.БАРАНОВСКИЙ заявил, что события последних лет демонстрируют непонимание наукой и обществом происходящего в окружающем мире.

«Десятки научных конференций, симпозиумов, встреч различных уровней и выводы после них о климатических изменениях можно сравнить с лечением кариеса. Все знают, что он есть, но никто не знает истинной его природы и как его лечить. Несостоятельность науки в решении климатических проблем на лицо», – считает журналист.

По его словам, убытки от стихийных бедствий выходят за рамки понимания и не поддаются прогнозированию. Количество катаклизмов и их масштабность, считает В.БАРАНОВСКИЙ, наглядно показывают правдивость того, что не существует в мире экономик, способных пережить глобальное изменение климата.

В связи с этим он отметил, что на протяжении последних 10 лет совместно с группой одесских ученых «пытается достучаться до науки, власти и общества с призывом приостановить изменения, а затем выйти из климатического коллапса». «Существует альтернатива – Новая научная парадигма… Использование новых технологий может снять сейсмическую напряженность в Японии, решить проблему тайфунов для США, стран Карибского бассейна и стран Юго-Восточной Азии. Выбор за этими странами и их управителями. Мы готовы к реальным действиям и сотрудничеству. Обращаюсь ко всем заинтересованным лицам в проведении альтернативной международной конференции по проблемам глобального изменения климата в январе-феврале 2012 года в городе Одесса, Украина», – говорится в обращении В.БАРАНОВСКОГО.

Он также выступил с открытым письмом к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ. «Существует программа по выходу из климатического кризиса, которую я готов передать Вам и оказать всестороннюю поддержку в ее реализации», – говорится в письме.