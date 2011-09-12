Украина опередила большинство европейских стран, правда пока только в борьбе с онкологией

Медицинский Центр онкологии и радиохирургии «Кибер Клиника Спиженко» отметит 29 сентября 2011 года двухлетие своей работы. К этой дате приурочено открытие единственного в Украине новейшего комплекса линейного ускорителя ЭлектаСинержи (ElektaSynergyPlatform).

Объединение в одном Центре роботизированной радиохирургической системы КиберНож (CyberKnife G4) и линейного ускорителя ЭлектаСинержи (ElektaSynergyPlatform) еще больше укрепит статус Украины, как мирового лидера в борьбе с онкологическими заболеваниями наравне с США, Францией и Германией. По техническому оснащению наша страна теперь опережает такие государства, как Италия, Испания, Израиль, Россия и пр.

Украинские специалисты прошли полную подготовку в лучших зарубежных онкологических центрах. Профессиональное использование КиберНожа, а также современных диагностических комплексов (магнитно-резонансный томограф Toshiba 1,5T VantageAtlas, компьютерный томограф ToshibaActivion16) позволили Центру стать активным участником Ассоциации пользователей КиберНожа.

Членство в этой международной организации способствует повышению эффективности работы Клиники благодаря использованию мировых стандартов лечения онкозаболеваний а также поддержке круглосуточной связи с 26 американскими онкологическими центрами.

Благодаря использованию новейших технологий в Кибер Клинике Спиженко успешно лечат опухоли головного и спинного мозга, гортани, легких, почек, печени, поджелудочной и предстательной желез. Недаром при встрече с руководством Клиники на международном форуме изобретатель КиберНожа профессор Джон Адлер оценил первые полтора года работы как чрезвычайно успешные, назвав Кибер Клинику Спиженко самым динамично развивающимся онкологическим центром в мире.

Объединение роботизированной радиохирургической системы КиберНож и линейного ускорителя ЭлектаСинержив одном медицинском центре является настоящим прорывом в борьбе против рака не только в Украине, но и во всей Восточной Европе.

На празднования 29 сентября приглашаются все заинтересованные журналисты и работники СМИ:

• аккредитация журналистов начнётся в 12.50

• обзорная экскурсия по Кибер Клинике Спиженко – 13.10

• ответы на вопросы журналистов – 13.40

• открытие нового Комплекса линейного ускорителя Elekta Synergy Platform – 14.00