Лидеры нескольких молодежных движений просят ГПУ разобраться в ситуации вокруг выдачи первокурсникам студенческих билетов

Киев. 9 сентября. УНИАН. Лидеры нескольких молодежных движений просят Генеральную прокуратуру Украины разобраться, почему до сих пор часть первокурсников отечественных вузов не получили студенческие билеты и, соответственно, не могут воспользоваться своими правами на льготы, в частности на проезд, посещение культурных заведений и т.п.

Об этом председатель общественной инициативы «Поколение Майдана» Богдан КОВАЛЬЧУК, лидер «АнтиТабачной кампании» Сергей ПАРХОМЕНКО и председатель студенческого братства «Студенческий актив» Евгений ДРОБКО заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По их словам, сегодня остается проблема с выдачей студенческих билетов студентам, которые поступили в этом году на первый курс, в частности, в Национальный медицинский университет имени Богомольца, Львовский национальный медицинский университет имени Галицкого, национальные университеты «Киевский политехнический институт», «Львовская политехника», Киевский национальный экономический университет имени Гетьмана, Львовский Национальный университет имени Ивана Франко, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

“Мы обратились к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием проверить факт чиновничьей небрежности и привлечь к ответственности ТАБАЧНИКА лично и представителей министерства в связи с тем, что не соблюдаются права студентов, почему существует проблема с печатанием студенческих билетов”, - сказал С.ПАРХОМЕНКО.

Он сообщил, что также отдельное обращение относительно ситуации с выдачей студенческих билетов направлено Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

“Мы, лидеры студенческих организаций, университетского самоуправления и молодежных движений обращаемся к Вам, уважаемый господин Президент и премьер-министр, с настойчивой просьбой обратить внимание на то, что из-за небрежного отношения к этой проблеме действующего министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА студенты-первокурсники не имеют возможности пользоваться гарантированными льготами. Искренне надеемся, что вы справитесь с этим вопросом и восстановите действие законных прав студентов”, - говорится в обращении к руководителям государства.

Участники пресс-конференции заявили, что такая ситуацию с выдачей студенческих билетов является недопустимой и что ее нужно срочно решать.

В то же время присутствующие на пресс-конференции среди слушателей председатель Совета студентов Киевского института международных отношений КНУ им. Шевченко, председатель Ассоциации руководителей органов студенческого самоуправления столицы Артем НИКИФОРОВ, президент Национального студенческого союза, аспирант Львовской политехники Анатолий ИГНАТОВИЧ и председатель Студенческого парламента КНУ Максим МАКАРЧУК заявили, что в их вузах нет проблем с выдачей студенческих билетов, хотя они не исключили, что некоторые студенты до сих пор не получили билеты, но таких незначительное количество.

“Это плохо, что студенты не получают (билеты) сразу, 1 сентября, но, действительно, так бывает, и это не впервые”, - сказал А.НИКИФОРОВ.

По его словам, вполне нормальным считается, когда первокурсники получают студенческие билеты в течение всего сентября, и никакими законодательными актами не предусмотрено, что эти документы должны быть выданы к 1 сентября.

А.НИКИФОРОВ считает безосновательными обвинения студенческих активистов в адрес Д.ТАБАЧНИКА, поскольку ответственность за обеспечение студентов билетами в большей степени несет руководство вузов, которое подает заявки на печать этих документов, и консорциум-монополист ЕДАПС, который изготовляет билеты.

А.НИКИФОРОВ обратил внимание на то, что ранее Д.ТАБАЧНИК призвал ректоров высших учебных заведений в течение трех недель сентября выдать первокурсникам студенческие билеты.