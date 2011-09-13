Киев. 13 сентября. УНИАН. В Феодосии пройдет отборочный этап международного чемпионата по футболу Volkswagen Junior Masters, в котором будут соревноваться шесть юниорских команд ведущих украинских клубов.

Об этом сообщили организаторы турнира на пресс-конференции в УНИАН.

Сам чемпионат, участие в котором примут 20 стран мира с пяти континентов, состоится в мае 2012 года в Варшаве.

Отборочный этап состоится на стадионе им. Шайдерова в Феодосии. В нем примут участие команды юниоров в возрасте от 10 до 13 лет из клубов «Динамо» (Киев), «Добро» (Киев), «Металлист» (Харьков), «Металлург» (Запорожье), «Ворскла» (Полтава) и «Голеадор» (Феодосия).

По словам организаторов, украинские команды являются одними из фаворитов чемпионата. Так, ответственный за проведение турнира в Украине Михаил ДЕМИДЕНКО отметил: “В этот раз мы поставили перед собой задачу привезти “золото”, и мы имеем для этого все возможности. В прошлом году наши ребята лишь в полуфинале уступили чемпионам Бразилии”.

Во время пресс-конференции также была проведена жеребьевка квалификационного этапа, в которой приняли участие бывшие футболисты киевского “Динамо” Владислав ВАЩУК и Александр ГОЛОВКО.

“Я благодарен организаторам за этот вклад в развитие украинского футбола, ведь во время такого турнира многие юноши могут попасть “на карандаш” тренерам”, - отметил В.ВАЩУК.

*** Международный футбольный турнир Volkswagen Junior Masters проводится уже на протяжении более 10 лет, Украина принимает в нем участие во второй раз. В 2010 году киевская команда “Добро” представляла Украину на чемпионате в Мадриде.