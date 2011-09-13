В Украине 42% граждан считают, что преследование Тимошенко и Луценко является политически мотивированным - опрос

Киев. 13 сентября. УНИАН. Международный фонд избирательных систем (IFES) констатирует, что 42% украинских граждан считают, что уголовное преследование экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА является политически мотивированным.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда избирательных систем Ракеш ШАРМА по результатам опроса, проведенного при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

"Мнения относительно обвинений, предъявленных Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, неоднозначны. При этом примерно 4 из 10 опрошенных называют обвинение политически мотивированными, тогда как около трети считают их законными", - сказал Р.ШАРМА.

При этом социолог обратил внимание на то, что наблюдаются ожидаемые отличия во взглядах между регионами на дела Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

"Процесс над ТИМОШЕНКО считают политически мотивированным жители запада (63%), севера (54%), центра (43%) и Киева (43%). Вместе с тем жители юга (46%) и востока (44%) считают предъявленные обвинения законными. Такая же картина с почти идентичными процентами наблюдается по регионам относительно процесса над ЛУЦЕНКО", - сообщил он.

По результатам опроса 32% респондентов заявили о том, что они обеспокоены некоторым сворачиванием прав и свобод либо очень обеспокоены признаками ухудшения ситуации с соблюдением прав и свобод (26%). "Два из 10 опрошенных - 22% - высказывают удовлетворение тем, что администрация ЯНУКОВИЧА уважает права и свободы", - добавил Р.ШАРМА.

При этом социолог обратил внимание на отличия в ответах между регионами. "Восток и юг характеризуются самыми высокими долями жителей, которые довольны уважением к правам и свободам со стороны действующей власти (34% и 27% соответственно). В то же время в центре, на севере, западе и в Киеве более двух третей жителей либо обеспокоены некоторым сворачиванием, либо встревожены признаками ухудшения ситуации относительно прав и свобод", - сообщил он.

Справка УНИАН. Международный фонд избирательных систем (IFES) при финансовой поддержке USAID 16-30 июля провел опрос "Общественное мнение в Украине". Эксперты фонда опросили 1 515 респондентов в возрасте от 18 лет и больше во всех регионах Украины. Погрешность результатов опроса составляет 2,52%.