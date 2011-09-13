В Украине большинство граждан отдают предпочтение мажоритарной системе выборов - опрос

Киев. 13 сентября. УНИАН. Международный фонд избирательных систем (IFES) констатирует, что 51% избирателей в Украине отдают предпочтение системе прямого голосования за каждого отдельного депутата.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный исследователь Международного фонда избирательных систем Ракеш ШАРМА по результатам опроса, проведенного при финансовой поддержке Агентства международного развития США (USAID).

"В этом исследовании мы выяснили, что 51% респондентов считают необходимым иметь такую систему голосования, где все места в парламенте избираются путем голосования за отдельных кандидатов. Только 24% опрошенных поддерживают смешанную систему, которая предлагается в законопроекте о выборах, и наконец 6% поддерживают ту систему, которая действует сейчас, - это голосование за политические партии", - сказал Р.ШАРМА.

При этом, по его словам, около 90% респондентов сообщили, что не имеют никакой информации о разработанном проекте закона о выборах.

В свою очередь, заместитель директора Международного фонда избирательных систем по вопросам Европы и Азии Гевин УАЙЗ отметил, что такие результаты опроса свидетельствуют о необходимости проведения в Украине более широкой общественной дискуссии вокруг законопроекта о выборах.

Г.УАЙЗ также сообщил, что сейчас эксперты Международного фонда избирательных систем по просьбе Министерства юстиции готовят заключение относительно разработанного избирательного законопроекта. "Мы ожидаем, что работа над ним (заключением) может быть завершена даже в течение следующей недели и представлена Министерству юстиции", - отметил он.

Справка УНИАН. Международный фонд избирательных систем (IFES) при финансовой поддержке Агентства международного развития США (USAID) 16-30 июля провел опрос "Общественное мнение в Украине". Эксперты фонда опросили 1 515 респондентов в возрасте от 18 лет и больше во всех регионах Украины. Погрешность