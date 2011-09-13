В октябре в Ирпене пройдет турнир «Репутация Украины 2020»

Киев. 13 сентября. УНИАН. 21-24 октября в Ирпене Киевской области пройдет турнир «Репутация Украины 2020».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН эксперт в области стратегических коммуникаций, представитель команды «ReputationLab» Андрей КАШПУР.

По его словам, на сегодняшний день для участия в турнире зарегистрировались около 50 человек, которые составляют пять команд.

А.КАШПУР подчеркнул, что этот проект - «коллективный неполитический, созданный профессионалами в области социальных и стратегических коммуникаций, бизнесменами, философами с целью объединить усилия и сделать шаг к практическому решению важнейшей задачи - улучшение репутации нашей страны».

Он отметил, что сначала «нужно понять, где мы находимся, что у нас есть, то есть, провести ревизию, анализ перспективных ресурсных аспектов».

Эксперт в области маркетинга, представитель команды «МаркетингКлуб MarketingJazzz» Жанн СМОТРИЧ подчеркнул, что «тот имидж, который наша страна имеет в мире, наверное, не тот имидж, не та репутация, которую мы бы все хотели, чтобы наша страна имела».

По его словам, этот проект заинтересует тех людей, которые «хотят жить в этой стране, несмотря на все то, что происходит сегодня и будет происходить дальше».

По мнению Ж.СМОТРИЧА, «при нашей жизни вряд ли системно изменится образ нашей страны в мире, но заложить эти основы, сделать первый шаг» возможно. При этом он подчеркнул, что «наша инициатива никак не связана с Евро-2012 и никак не связана ни с какими государственными и политическими структурами».

Эксперт в области обучения и развития, представитель команды «Викиситиномика» Евгений ПЕСТЕРНИКОВ считает, что этот турнир является «интеллектуальной разведкой в будущее Украины». По его словам, нужно «найти пути перерождения Украины в смысловом поле».

По словам бизнесмена, представителя команды делового клуба «Социальный капитал» Владимира ЧЕПОВОГО, на турнире «мы 100% отыщем интереснейшие решения. Но другой вопрос - получится ли их реализовать быстро или не так быстро». «Но то, что турнир найдет решения, сомнений просто нет», - добавил он.

Эксперт в области нью-медиа, представитель команды «Интернет сообщество» Андрей ЗАБЛОЦКИЙ подчеркнул, что турнир нужен для того, чтобы «в союзе с коллегами выработать наше видение, выработать наши проекты и вообще обсудить возможности Украины на ближайшую перспективу».