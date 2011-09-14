Инвесторы "Днепровских башен" заявляют о затягивании выполнения поручения премьера по финансированию достройки жилищного комплекса

Киев. 14 сентября. УНИАН. Министерство финансов Украины, другие профильные ведомства на сегодняшний день тормозят выполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 21 июня 2011 г. по финансированию работ по завершению достройки жилищного комплекса "Днепровские башни" в Киеве.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации частных инвесторов и собственников Татьяна ШАЛЬМАН.

По ее информации, по результатам проведенного в мае т.г. в Кабинете министров Украины совещания между представителями профильных министерств и инвесторами жилкомплекса премьер-министр поручил Министерству финансов Украины выделить 7 млн. 930 тыс. грн. на работы по переработке существующей проектной документации жилых помещений "Днепровских башен". Кроме этого, также предусматривалось, что после окончания этих работ государством будет выделено 37 млн. грн. на подводку коммуникаций к зданиям жилкомплекса. В то же время, как отметила Т.ШАЛЬМАН, на сегодняшний день данное поручение премьера Минфином так и не выполнено. "По состоянию на 1 сентября поручение так и не выполнено", - сказала она.

Т.ШАЛЬМАН отметила, что сегодня у инвесторов "Днепровских башен" складывается впечатление, что кем-то преднамеренно затягивается достройка данного жилищного комплекса. Она высказала мнение, что возможной причиной этого может быть тот факт, что сегодня к руководству МВД Украины (Главное управление внутренних войск МВД выступает заказчиком строительства - УНИАН) пришли те же люди, которые возглавляли правоохранительные органы во времена, когда проводилось строительство данного объекта, и которые сегодня не заинтересованы в том, чтобы была обнародована объективная информация о данной стройке.

В связи с этим, по словам Т.ШАЛЬМАН, инвесторы "Днепровских башен" планируют обратиться непосредственно к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Инвесторы также планируют каждую среду проводить мирные акции протеста, пока не будет решен вопрос финансирования работ по достройке жилкомплекса.

Справка УНИАН. Строительство жилищного комплекса «Днепровские башни», расположенного по пр. Генерала Ватутина, 9 в Киеве, было начато в 1999 г. по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины. Общая площадь комплекса, состоящего из шести 34-этажных домов, составляет около 74 тыс. кв. м. В 2003 г. финансирование объекта было приостановлено. Общий объем финансирования ГУВВ МВД в строительство комплекса составил 127,86 млн. грн. при 50% готовности объекта. 450 военнослужащим должно было быть передано 37 тыс. кв. м площадей. В строительство комплекса вложили средства около 300 частных инвесторов.

Функция заказчика строительства была передана концерну «Укриндустрия», который привлек в качестве генподрядчика строительную компанию «УкрАзиаБуд». В марте 2006 года, после того, как у «УкрАзияБуд» начались финансовые затруднения (компания объявлена банкротом), ГУВВ МВД передало функции застройщика ООО «Этьен-вест».

Сдача в эксплуатацию всего комплекса планировалась во втором квартале 2005 г. Строительство комплекса было приостановлено в 2005 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию переносились на конец 2006, 2007, 2008 и 2009 годов.

Министерство регионального развития и строительства оценивает достройку жилищного комплекса «Днепровские башни» в Киеве, строительство которого заморожено с 2005 года, в порядка 200 млн. грн.