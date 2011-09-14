Владельцы киосков просят власть Киева как можно скорее принять нормативные акты относительно упорядочения их работы

Киев. 14 сентября. УНИАН. Более тысячи представителей малого бизнеса Киева просят городскую власть как можно скорее принять нормативные акты, которые конструктивно решат вопросы, связанные с функционированием киосков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили президент общественной организации “Громадянский корпус”, член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Роман СОЛОДКИЙ, председатель Союза инвесторов транспортной инфраструктуры Киева Сергей КОРНИЕВСКИЙ и председатель ОО “Правозащита” Геннадий ЧЕРЕВКО, а также другие представители малого бизнеса Киева.

Журналистам был представлен Манифест предпринимателей – перечень конкретных предложений и требований к столичной горгосадминистрации, Киевскому горсовету и его исполнительным органам относительно конструктивного решения вопросов с выдачей разрешительной документации на работу временных сооружений (киосков) для осуществления предпринимательской деятельности.

Р.СОЛОДКИЙ сообщил, что в ближайшие дни предприниматели намерены попасть на прием к председателю КГГА Александру ПОПОВУ, чтобы информировать руководителя города о ситуации с малым бизнесом в столице, и передать ему подписанный предпринимателями Манифест.

“Действительно, сегодня ситуация в этом секторе продолжает оставаться напряженной. Нам просто надоело так жить. У людей есть документы, даже новые ордера, которые люди оплатили, получили, но “иммунитета” все равно при этом они не получили. Разными методами и способами пытаются в городе прекратить деятельность киосков”, - заявил Р.СОЛОДКИЙ.

Манифест, отметил президент ОО “Громадянский корпус”, стал результатом ряда круглых столов и встреч, которые проходили на протяжении трех месяцев с участием представителей бизнеса и городской власти. В этих обсуждениях и наработке документа, по его данным, приняли участие, около 800 человек.

“Мы надеемся, что после нашей пресс-конференции запишемся на прием к ПОПОВУ и соответственно с ним встретимся. Цель этой встречи – донести ту информацию в сжатом виде, которая реально существует на сегодняшний день, рассказать об имеющихся реальных проблемах. Потому что мы более чем уверены, что он не все знает, потому что много заместителей, исполнителей вокруг него. И под эгидой наведения порядка идет откровенное самодурство, которым занимаются чиновники, которые боятся за свои кресла и осуществляют просто имитацию наведения порядка, и при этом уничтожают людей, которые работают, малый бизнес”, - сказал Р.СОЛОДКИЙ.

По его словам, предприниматели также намерены встретиться с депутатами Киевсовета и надеются, что они услышат их требования и как можно скорее утвердят нормативные документы.

По словам вице-президента ОО “Общественный корпус” Александра КУДРИ, на сегодняшний день в столице существует две самых больших проблемы с киосками: первая - отсутствие на городском уровне работающего нормативного регулирования этой деятельности; вторая - демонтаж временных сооружений, который по убеждению предпринимателей, проводится исполнительными службами “полузаконно и незаконно”. В частности, власть демонтирует киоски по предписаниям прокуратуры, часть которых, как утверждает А.КУДРЯ, выносятся с “явными нарушениями”.

“Во время руководства городом Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО – УНИАН) в вопросах МАФов господствовал полных хаос, последствия которого мы ощущаем и сегодня. После того как у районных советов забрали полномочия и передали их городу, процедура получения документов была упрощена до получения разрешения, которое выдавалось бесконтрольно, без соблюдения норм. Следствием этого, понятно, стало то, что МАФы стали злом и вызывали бурю негодования киевлян и гостей города”, - сказал А.КУДРЯ, в то же время отметив, что предприниматели не виноваты в этой ситуации и хотят работать стабильно и законно, наполняя бюджет города и платя налоги.

“Но при этом они хотели бы получить гарантии для своего бизнеса”, - подчеркнул он.

По убеждению предпринимателей, районам стоит вернуть часть полномочий по контролю за киосками, и наладить координацию работы между КГГА и райадминистрациями. Кроме того, необходимо утвердить единый перечень документов для установки и эксплуатации МАФов, потому что именно разрешительные документы, по словам А.КУДРИ, являются основанием для “безосновательных и неправомерных проверок” разными службами города.

Председатель ОО “Правозащита” Г.ЧЕРЕВКО обратил внимание, что вчера Киевсовет должен был принять ряд решений, которые способствовали бы решению проблемы малых предпринимателей, но из-за непонятной позиции части депутатов рассмотрение этого вопроса было отложено.

“Сейчас мы чувствуем одно – это пробуксовка тех вопросов, которые должны были бы решаться постепенно, спокойно на протяжении первого полугодия этого года. Явно происходят какие-то непонятные вещи внутри власти. Возможно, какие-то моменты им стали непонятны. Но это выливается на предпринимателей тем негативом, о котором мы сейчас говорим. Этого не должно быть. Киевляне до сих пор не видят облегчения от насыщенности и внешнего вида киосков и т.д. Главная цель не достигнута. Так же не довольны и предприниматели. В результате страдают все”, - отметил Г.ЧЕРЕВКО.

По словам Р.СОЛОДКОГО, если власть сейчас не услышит предпринимателей, то “люди закроют свои киоски, выйдут на улицы и представят свои интересы уже в другом формате, хотя это не самый лучший вариант”.

При этом А.КУДРЯ добавил, что предприниматели не хотят конфликта, а хотят законным путем вести свой бизнес и быть полезными городу.