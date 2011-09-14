Общественные организации выступают за отмечание Дня отца в Украине на официальном уровне

Киев. 14 сентября. УНИАН. Ряд общественных организаций выступают за отмечание на официальном уровне Дня отца в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат, член фракции “БЮТ-Батькивщина” Павел УНГУРЯН.

По словам П.УНГУРЯНА, празднование Дня отца поможет привлечь внимание общества и предпринимать реальные шаги в направлении укрепления семьи.

Он отметил, что от здоровой семьи и от роли мужчины в семье очень многое зависит в развитии детей.

“Если роль отца не ограничиваются лишь финансовым фактором, а он понимает, что является воспитателем и примером для ребенка, намного меньше в стране будет курильщиков, алкоголиков и наркозависимых”, - сказал П.УНГУРЯН.

По словам народного депутата, инициатива о праздновании на официальном уровне Дня отца возникла еще в 2005 году. “Несколько лет мы добивались, чтобы этот праздник был утвержден указом Президента. На данный момент мы вновь хотим инициировать этот вопрос и сделать все, чтобы обратиться от парламента к Президенту Украины с просьбой этот указ подписать”, - сказал П.УНГУРЯН.

Он напомнил, что неофициально День отца уже в четвертый раз отмечается в Украине, и делается это, чтобы сделать мужчин более ответственными в вопросе воспитания детей.

В свою очередь, региональный директор компании “Helen Doron - раннее развитие” Елена ТКАЧЕНКО отметила, что, согласно статистике, в воспитании детей более активное участие принимают именно матери и именно они интересуются учебным процессом ребенка. “К учебе детей мы хотим привлечь как мам, так и отцов”, - сказала она.

По словам Е.ТКАЧЕНКО, роль отца в любом возрасте ребенка чрезвычайно важна. “Мы заметили, что когда отец присутствует на уроке, то ребенок пытается показать максимальный результат... Мы хотим видеть семьи полноценными, а детей счастливыми”, - сказала она.

Со своей стороны представитель альянса “Украина без сирот” Павел ГЛАДЧЕНКО отметил, что общественные организации призывают родителей уделять больше внимания своим детям.

“Исследование подтвердили, что наличие отца в семье для полноценного развития ребенка важнее, чем наличие матери”, - сказал он.

П.ГЛАДЧЕНКО добавил, что самым ценным, что родители могут дать своему ребенку, является внимание.