В Киеве откроется бутик a.testoni

В Киеве ожидается открытие первого монобрендового бутика известной своим качеством обувной марки a.testoni.

На данный момент в Европе и Дальневосточной Азии открыты 64 бутика a.testoni, и впервые в Украине эта марка будет представлена официально.

История a.testoni насчитывает более 80 лет – это один из самых популярных в мире обувных брендов класса люкс. Его основатель, Амедео Тестони, знаменит тем, что он первым из мастеров соединил секреты легендарной «мягкой» болонской колодки с новейшими технологиями производства.

Компания a.testoni знаменита жестким отбором персонала (большая часть работ по обработки обуви – более 200 различных операций - проводится вручную и сопровождается патентом a.testoni), использованием эксклюзивных материалов (кож страуса, крокодила, игуаны ect), а также демократичной ценовой политикой.

Киевский бутик примечателен тем, что его цены ничем не будут отличаться от оригинальных миланских: стоимость обуви a.testoni варьируется от 300 до 4000 евро. Стоит добавить, что a.testoni - единственная в мире продукция люкс-класса, на которую нет китайских подделок, поскольку в Китае самыми рьяными поклонниками этой марки являются представители государственного аппарата.

Над подборкой a.testoni специально для украинского потребителя работают лучшие баеры Украины и Европы. Киевский ассортимент будет включать в себя все новейшие коллекции бренда: более 100 видов обуви на все случаи жизни – работа, отдых, спорт (отдельного внимания заслуживает коллекция для гольфа).

Мужская линейка будет представлена двумя направлениями: Black Label (обувь для официальных мероприятий) и White Label (casual).

Также впервые в Украине будет привезена и женская линейка a.testoni.

Помимо обуви, ассортимент магазина дополнит богатый выбор аксессуаров: портфели, сумки, галстуки. Аксессуары a.testoni отличаются не меньшими эксклюзивностью и качеством: уникальные шелковые галстуки-плиссе ручной работы, портфели из дорогой кожи и дамские сумочки самых разнообразных цветов, оттенков и фактур.

Киевский бутик a.testoni гарантирует сервисное обслуживание каждой приобретенной в нем пары. Продавцы, вышколенные в лучших традициях итальянского радушия и гостеприимства, обращаются с обувью как с ювелирным изделием, работая в перчатках и уделяя максимум внимания каждому из покупателей без исключения.