Сегодня, 15 сентября, в украинский прокат выходит первый артхаусный фильм в формате 3D - "Пина" немецкого режиссера Вима Вендерса.

Мировая премьера картины состоялась в январе 2011 года на Берлинском международном кинофестивале. 1600 зрителей в зале устроили овацию режиссеру, а сам фильм стал самым обсуждаемым событием Берлинале. После этого, «Пина» была показана на международных кинофестивалях в Чикаго, Торонто, Гонгконге, Москве, Карловых Варах, Стамбуле и Нью-Йорке. В мае 2011 фильм получил Гран-при форума Dimension 3 (Париж, Франция) за достижения в сфере 3D-технологий. Украинская премьера ленты состоялась в рамках Одесского международного кинофестиваля.

На данный момент «Пина» является одним из самых успешных артхаусных проектов: мировые кассовые сборы картины превысили 10 млн. евро при бюджете в $3,3 млн евро. В Германии фильм посмотрело более 500 тыс. зрителей и фильм был выдвинут на соискание премии «Оскар» в 2012 году.

"Пина" Вима Вендерса – это документальный мюзикл в 3D, посвященный женщине-иконе, хореографу Пине Бауш.

Вим Вендерс познакомился с Пиной Бауш в 1985 году, когда впервые увидел ее постановку "Кафе Мюллер". Именно тогда у них появилась идея совместого кинопроекта. Режиссер признавался, что долгие годы не знал, как "перевести" уникальный телесный язык Пины на "плоский экран". Только когда Вендерс увидел в Каннах премьеру фильма-концерта группы U2 в 3D, он начал готовиться к съемкам.

"Танец и 3D созданы друг для друга" - рассказывает Вендерс в одном из интервью. Специально для съемок были разработаны новые технологии стереографических съемок.

Несмотря на внезапную смерть Пины Бауш в 2009 году, Вендерс решил продолжить работу над проектом, который стал посвящением памяти Пины и ее искусству.

Сегодня документальный 3D-мюзикл "Пина" стартует в украинском прокате в Киеве, Одессе, Днепрпетровске, Донецке, Харькове, Запорожье, Тернополе, Кривом Роге и Николаеве.

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