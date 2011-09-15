«Данон-Юнимилк» представил программы для производителей молока по повышению его качества в Украине

Киев. 15 сентября. УНИАН. Объединенная компания «Данон-Юнимилк» работает над программами для производителей молока для повышения его качества в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 50-летию завода «Галактон», заявил генеральный директор «Данон-Юнимилк» Дарио МАРКЕТТИ.

«Мы хотим стимулировать производство молока в Украине и повысить его качество», - отметил он. По его словам, стоимость молока в Украине уже равна европейской, при этом качество намного хуже.

В частности, компания работает по двум направлениям: организация более эффективного производства молока в Украине для фермерских хозяйств, и организация кооперативов для повышения качества и количества производимого молок

В частности, уже несколько месяцев идет работа над совместной программой с банком «Креди Агриколь» по кредитованию фермерских хозяйств, которые работают с компанией. «Мы привлекаем инвестиции для того, чтобы выдавались кредиты фермерам на их развитие, а мы компенсируем 50% ставки», - отметил Д.МАРКЕТТИ. По его словам, в эту программу компания вложила уже около 3 млн. евро инвестиций, однако она развивается медленно, в связи с необходимостью получения дополнительных разрешений.

«Кроме того, у нас есть программа организации кооперативов частных производителей молока», - отметил он. По словам Д.МАРКЕТТИ, в целом планируется создать около 25 кооперативов, к программе рассчитывают привлечь около 1500 семей. «Эта программа развивается быстрее, и зачастую качество молока становится даже лучше, чем в фермерских хозяйствах», - отметил он. В рамках программы компания также помогает с покупкой коров. По словам Д. МАРКЕТТИ, для инвестиций в проект собрано уже около 6 млн. долл.

Справка УНИАН. 21 июня 2010 г. компании Danon и «Юнимилк» объявили о подписании соглашения по слиянию молочного бизнеса. В результате этого в число украинских активов «Данон-Юнимилк» вошли 3 завода - «Данон-Днипро» (Херсон), «Галактон (Киев), «Кремез» (Кременчуг). Сегодня компания реализует в Украине широкий спектр продуктов: «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».