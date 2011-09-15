Киев. 15 сентября. УНИАН. Интеграция объединенной компании «Данон-Юнимилк» полностью завершится к концу года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 50-летию завода «Галактон», заявил генеральный директор «Данон-Юнимилк» Дарио МАРКЕТТИ.

«Данон» и «Юнимилк» начали интеграцию в Украине в апреле текущего года. Интеграция проведена на 80-90%, к концу года, ее планируется завершить», - отметил он, добавив, что будет создано одно юридическое лицо.

Д. МАРКЕТТИ также отметил, что новосозданная компания не планирует закрывать какие-либо свои бренды, поскольку продукция объединенной компании взаимодополняющая.

Как отметил Д.МАРКЕТТИ, объединенная компания занимает более 20% рынка в Украине, и планирует наращивать долю. «Украинцы потребляют около 13-14 кг молочной продукции в год (включая непакетированную продукцию, с базаров, и только 1 кг — продукция «Данон-Юнимилк», поэтому у нас есть, куда расти», - отметил Д.МАРКЕТТИ.

Как отметил и.о. гендиректора завода «Галактон» Юрий ЛУЦКОВ, интеграция компаний идет в соответствии с графиками. «Мы говорим о завершении интеграции в декабре. На ближайшее время для нас будет продолжаться обучение - то есть, внедрение стандартов «Данон», которые выше во многих аспектах, чем стандарты Украины; управление производством; техника безопасности, привлечение экспертов, консультантов «Данон», - отметил Ю.ЛУЦКОВ.

Справка УНИАН. 21 июня 2010 г. компании Danon и «Юнимилк» объявили о подписании соглашения по слиянию молочного бизнеса. В результате этого в число украинских активов «Данон-Юнимилк» вошли 3 завода - «Данон-Днипро» (Херсон), «Галактон (Киев), «Кремез» (Кременчуг). Сегодня компания реализует в Украине широкий спектр продуктов: «Актимель», «Активиа», «Растишка», «Даниссимо», «Живинка», «Веселый пастушок», «БиоБаланс», «Тема», «Простоквашино», «Галактон».