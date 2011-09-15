Политолог считает, что «Фронт Змін» может стать объединительной силой оппозиции
Киев. 15 сентября. УНИАН. Политолог считает, что партия «Фронт Змін», которую возглавляет народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК, может стать объединительной силой оппозиции.
Об этом заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Объединительные процессы в партийной системе Украины».
«Фронт Змін» может быть объединительной силой. Других раскрученных персонажей, кроме А.ЯЦЕНЮКА, у оппозиции нет. Для него получить свой список МАРТЫНЕНКО-ГРИЦЕНКО означает, что А.ЯЦЕНЮК является объединительным центром оппозиции», - сказал он.
В то же время эксперт отметил, что в другой оппозиционной партии «Батькивщина» группа первого заместителя председателя партии Александра ТУРЧИНОВА борется с влиятельными лицами - вице-спикером парламента Николаем ТОМЕНКО, премьер-министром оппозиционного правительства Сергеем СОБОЛЕВЫМ, председателем Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталией КОРОЛЕВСКОЙ. Поэтому, по мнению политолога, «Батькивщина» имеет низкий рейтинг.
Также А.ГОЛОБУЦКИЙ высказал мнение, что во время парламентских выборов в 2012 году главная борьба между партиями будет проходить в мажоритарных округах, поскольку Партия регионов и власть пытаются создать единый монолитный политический блок на основе этой политической силы.
По словам эксперта, слияние партии «Сильная Украина» с Партией регионов решает вопрос рейтинга лидера «Сильной Украины» Сергея ТИГИПКО. «Он очень потерял, чтобы оставаться в должности вице-премьер-министра. И у него есть единственный шанс слиться с Партией регионов. Он отвечает за реформы в правительстве, но не является частью команды, которая эти реформы проводит», - отметил А.ГОЛОБУЦКИЙ.
Кроме того, эксперт считает, что Народная партия Владимира ЛИТВИНА и другие подобные партии не имеют перспектив самостоятельно принять участие в выборах в ВР.
«Власть едина, существует единый фронт, главный аргумент – неизменность на пути реформ», - подчеркнул он.