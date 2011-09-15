Мартенс пригласил Тимошенко принять участие в съезде ЕНП 8 декабря
19:50, 15 сентября 2011Последние события
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Киев, 15 сентября. УНИАН. Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС пригласил лидера партии "Батькивщина" Юлию ТИМОШЕНКО принять участие в съезде ЕНП, который состоится 8 декабря в Марселе (Франция).
Об этом В.МАРТЕНС сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
"Я приглашаю госпожу ТИМОШЕНКО быть нашим гостем на этом съезде вместе с 17 другими главами государств и правительств 27 членов Европейского Союза", - сказал В.МАРТЕНС
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