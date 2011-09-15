Мартенс призывает власть Украины немедленно освободить Тимошенко из-под стражи

Киев, 15 сентября. УНИАН. Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС призывает власть Украины немедленно освободить из-под стражи лидера партии "Батькивщина" Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом В.МАРТЕНС сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я настойчиво призываю представителей власти вашей страны немедленно освободить госпожу ТИМОШЕНКО", - сказал В.МАРТЕНС.

Президент ЕНП убежден, что решение по делу Ю.ТИМОШЕНКО может быть найдено. "Решение должно быть таким, чтобы оно давало возможность госпоже ТИМОШЕНКО и ее друзьям принимать участие в парламентских выборах 2012 года", - подчеркнул он.

В.МАРТЕНС считает неприемлемым уголовное преследование бывших чиновников за политические решения. "Невозможно криминализировать решения, которые принимаются правительством или лично премьер-министром, судить эти решения, оценивать эти решения должны парламенты и народы стран. По этому делу нет дела о коррупции. Обсуждается только политическая ответственность за принятое политическое решение", - добавил он.

Президент ЕНП подчеркнул, что в европейской демократии такое преследование исключено.