Депутаты горсовета Нежина просят Генпрокуратуру разобраться с бездеятельностью контрольно-наблюдательных органов власти

Киев. 16 сентября.УНИАН. Депутаты городского совета Нежина Черниговской области обращаются в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться, почему районная прокуратура не контролирует выполнение постановления ГПУ об отстранении мэра Нежина от должности в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Коррупция на местах: мэр-взяточник остается при власти?!" сообщил депутат городского совета от БЮТ Максим БАГРИНЦЕВ.

По его словам, в декабре 2008 года мэр Нежина Михаил ПРИХОДЬКО был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 368 Уголовного кодекса (дача взятки).

Заместитель генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН направил в адрес Нежинского горсовета постановление об отстранении мэра от выполнения обязанностей.

М.БАГРИНЦЕВ напомнил, что согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае привлечения служебного лица к уголовной ответственности оно отстраняется от занимаемой должности. Он также отметил, что на данный момент в Нежинский городской совет не поступало никаких процессуальных документов относительно отмены данного постановления.

«Но, невзирая на это, городской председатель, отстраненный от должности, продолжает руководить городом, чем наносится значительный вред государственным интересам, полностью разрушаются принципы верховенства права, законности, справедливости и конституционного правопорядка. Кроме того, именно такие безнаказанные действия ПРИХОДЬКО уже сейчас, когда продолжается судебный процесс в Новозаводском районном суде, создают негативную обстановку, из которой четко видится, что этот человек пытается повлиять на ход судебного следствия», - сказал М.БАГРИНЦЕВ.

«Мы просим Генпрокуратуру направить дополнительное разъяснение о том, почему прокуратура не выполняет и не контролирует выполнение данного постановления», - сказал он.

По словам М.БАГРИНЦЕВА, обращение поддержали 26 депутатов городского совета из 50-ти.