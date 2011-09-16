Киев. 16 сентября. УНИАН. Бизнес-форум «Инвестиции для развития инфраструктуры Киева и Киевской области» состоится 27 сентября 2011 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил управляющий партнер организатора бизнес-форума ООО «Информационно-цифровые технологии» Владимир ЧЕПОВОЙ.

По его словам, главною целью форума является создание площадки для прямых диалогов инвесторов, компаний - инициаторов проекта и власти.

«Площадки, где можно презентовать проекты и получить их поддержку со стороны бизнеса и власти», - отметил В.ЧЕПОВОЙ.

В ходе форума планируется обсудить вопросы объема рынка инвестиций для украинских бизнес-проектов, перспективных отраслей финансирования, роли государства в поддержке инновационных проектов, упрощенной системы реализации инвестиционных проектов, факторов влияния на инвестиционный климат в Украине и т.д.

Форум пройдет в конференц-зале «Арена Сити» в Киеве.