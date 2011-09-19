Группа граждан инициирует проведение референдума по внесению изменений в Конституцию, которые помогут людям контролировать власть

Киев. 19 сентября. УНИАН. Группа граждан инициирует проведение всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию, которые помогут людям контролировать власть.

Об этом одна из инициаторов референдума, генеральный директор ООО «Надежда» Оксана ЧУБКО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Мобилизация на проведение всеукраинского референдума за права человека».

«Мы, граждане Украины, Оксана ЧУБКО и Олег АНАНЧЕНКО (координаторы инициативы и проведения всеукраинского референдума по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию - УНИАН), как субъекты обеспечения национальной безопасности Украины, согласно ст. 4 закона об Основах национальной безопасности Украины, апеллируем к гражданам Украины, чтобы они нас поддержали в вопросе внесения изменений в Конституцию Украины», - сказала О.ЧУБКО.

По ее словам, предлагается внести изменения в ст. 150, 131, 93, 71, 36, 154 Конституции Украины.

О.ЧУБКО считает, что предложенные изменения к Конституции помогут людям контролировать власть. «Обновленная Конституция даст возможность людям более эффективно защищать себя в судебных органах, поскольку важно, чтобы судебные инстанции выносили справедливые решения и были приведены к международным стандартам», - добавила она.

О.ЧУБКО также считает важным, чтобы граждане имели право законодательной инициативы.

Она сообщила, что субъектам законодательной инициативы отправлены обращения с просьбой внести соответствующие изменения в Конституцию.

Кроме того, по словам О.ЧУБКО, разработан проект договора между общественными организациями и партиями «для мобилизации всех усилий» по проведению референдума.

Главный аналитик ООО «Надежда» Олег АНАНЧЕНКО отметил, что изменениями и дополнениями к Конституции Украины предлагается предоставить гражданам Украины право самовыдвигаться в органы государственной власти и местного самоуправления без членства в политических партиях; право законодательной инициативы при условии сбора 100 тыс. подписей избирателей; право подавать в Конституционный Суд Украины конституционную жалобу; избирать часть членов Высшего совета юстиции и пр.

В свою очередь, член Высшего Совета Интернет-партии Украины Владислав САВЧУК сообщил, что будет разработан веб-сайт «Референтная защита народа». На сайте будут освещаться социальные вопросы, а также будут разделы по вопросам, которые выносятся на референдум.

Присутствовавший на пресс-конференции депутат Фастовского городского совета шестого созыва Владимир ТИМОФЕЕВ поддержал инициативу проведения референдума. По его словам, на сегодняшний день суды рассмотрели 1,5 млн. жалоб граждан на действии власти и приняли решение о выплате им 30 млрд. грн.

«Но решения судов не выполняются, поэтому конституционная жалоба дает возможность одной жалобой выполнить решения относительно 1,5 млн. людей», - добавил он.

Президент международной общественной организации «Союз Чернобыль Украина» Юрий АНДРЕЕВ также поддержал идею проведения референдума, отметив, что референдум является эффективной формой влияния общества на власть.

В свою очередь, председатель ВОО «Союз защиты владельцев земельных паев» Сергей МАРСИЯН отметил, что «ситуация, сложившаяся в Украине, побуждает крестьянское движение влиться в этот процесс, который предоставит инструмент каждому гражданину Украины качественнее и эффективно защищать свои права».