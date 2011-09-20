ГК «Фомальгаут» инвестировала 5 млн. грн. в открытие «Первого гипермаркета дверей» в Киеве

Киев. 20 сентября. УНИАН. Группа компаний (ГК) «Фомальгаут» инвестировала 5 млн. грн. в открытие «Первого гипермаркета дверей» на Кольцевой дороге в г. Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель совета директоров группы компаний «Фомальгаут» Сергей ЕРШОВ.

Гипермаркет начала работу с 16 сентября т.г. По словам С.ЕРШОВА, это первый магазин такого формата в Украине, который будет специализироваться на продаже дверей и в котором представлены ведущие производители Украины, России, Беларуси и Европы.

По его словам, ниша крупных торговых центров, специализирующихся на дверях, была единственной не занятой на рынке в сфере ритейла строительных материалов, поэтому компания приняла решение ее развивать. В частности, компания, в зависимости от успешности проекта, планирует на протяжении следующих 4 лет открыть еще от 2 до 4 гипермаркетов, специализирующихся на торговле дверьми, в крупных городах Украины. В целом инвестиции в их открытие могут составить около 19 млн. грн.

По словам руководителя проектов группы компаний «Фомальгаут» Юрия ПАВЛИЯ, в случае успеха проекта, уже в 2012 году рассматривается возможность открытия еще одного гипермаркета на левом берегу Киева и одного — в Донецке. Решение будет приниматься по результатам деятельности «Первого гипермаркета дверей» за первые полгода. При этом площади под гипермаркеты планируется либо покупать, либо долгосрочно арендовать.

Как отмечалось на пресс-конференции, общая площадь нового гипермаркета дверей составляет 3 тыс. кв. м, торговая площадь — 2 тыс. кв. м. Он размещен на 2 этажах возле супермаркета строительных материалов «МастерОк», что стало возможным за счет реконструкции и расширения торговой площади. На сегодня в гипермаркете представлена продукция около 40 ведущих фабрик-производителей. По словам Ю.ПАВЛИЯ, перед открытием нового направления была проведена большая работа по изучению настроений участников рынка, по пожеланиям покупателей, поскольку ранее на рынке не было центра, где бы в одном месте было собрано столько производителей. «По нашему мнению и по оценкам участников рынка, ассортимент, который представлен в этом торговом центре, составляет 85% всех предложений на рынке Киева», - сказал Ю.ПАВЛИЙ. Гипермаркет специализируется на среднем ценовом сегменте стоимостью от 200 грн. до 10 тыс. грн. за блок дверей. По словам Ю.ПАВЛИЯ, гипермаркет продолжает расширяться, как на первом этаже, где размещен «якорный бизнес» компании и продаются готовые двери, так и на втором этаже, где функционирует выставка-продажа. «Список будет расширяться, сейчас изъявили желание еще 5 фабрик каким-то образом принять участие в этом проекте», - отметил он.

Справка УНИАН. В группу «Фомальгаут» (100% украинский капитал) входят компания «Фомальгаут-Полимин» с двумя заводами в Киеве, одним в Красном Лимане (Донецкая обл.) и одним в Цюрупинске (Херсонская обл.) по выпуску сухих строительных смесей, «Фомальгаут-Волынь» (производитель извести общестроительного назначения), завод строительной техники «Будмаш» в Житомире (оптово-розничная торговля стройматериалами), «Фомальгаут-Т» (розничная сеть магазинов «МастерОК!») и «Первый гипермаркет дверей».