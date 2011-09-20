Стартует недельная программа стажировки представителей органов государственной власти Украины в Гарварде

(Киев, Украина – 19 сентября 2011) – С 18 по 24 сентября в школе государственного управления Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета (США, штат Массачусетс) пройдет недельная «Программа менеджмента и лидерства», организованная для представителей государственного сектора Украины.

Целью программы является изучение принципов государственного управления и усовершенствование навыков чиновников касательно внедрения национальной программы экономических реформ в Украине. Количество слушателей-участников программы – 32 человека. Кандидаты для участия в программе были отобраны из группы экспертов, которые уже на сегодняшний день являются консультантами по вопросам экономических реформ, а также из специалистов, которые имеют опыт работы в корпоративной среде и представителей разнообразных государственных ведомств и министерств. Окончательно список участников был утвержден профессорско-преподавательским составом школы Кеннеди.

Реализация программы осуществляется при финансовой поддержке международного фонда «Фонд экономических реформ в Украине».

Учебный план программы состоит из двух основных частей. Первая касается формирования лидерских навыков в сложной политической среде, а также умения вести переговоры и совершать эффективное управление. Вторая часть учебной программы посвящена вопросу инноваций и реформ в государственном секторе. Также будет изучаться процесс внедрения реформ, рассматриваться направления государственной реформы.

«Мы рассчитываем на то, что участники программы станут ключевым кадровым резервом страны, поэтому отбор кандидатов был проведен нами очень тщательно», - подчеркнула Первый заместитель Главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.

«Мы изучаем опыт многих ведущих стран мира, которые уже применили подобные программы с целью повышения квалификации работников государственных органов. Выступая спонсором программы, мы хотим сделать вклад в улучшение качества руководителей среднего звена государственного управления», - отметила Президент Фонда экономических реформ в Украине Любовь Рудюк.

Фонд экономических реформ в Украине – международная организация, деятельность которой финансируется за счет частных компаний со всей Украины. Деятельность Фонда направлена на поддержку проектов, которые нацелены на содействие успешной реализации экономических реформ, стабилизацию украинской экономики, а также улучшение имиджа Украины в мире. Фонд был основан в 2010 году. Официальная презентация Фонда состоялась 14 января 2011 года.

За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь к:

Шулевская Наталья, PR-менеджер фонда «Фонд экономических реформ в Украине»

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