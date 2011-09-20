Киев. 20 сентября. УНИАН. Сегодня в Киеве прошло мемориальное служение «Помнить, чтобы жить!» к 70-й годовщине трагедии в Бабьем яру.

Об этом сообщили организаторы и участники мемориального служения на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, как рассказал один из организаторов Михаил САМСОНОВ, масштабная христианская межцерковная акция, посвященная 70-летию трагедии Бабьего Яра, прошла на территории мемориального комплекса «Бабий Яр». В ней приняли участие представители Всеукраинского союза баптистов, Всеукраинского союза пятидесятников, Церкви Адвентистов седьмого дня в Украине, Римо-католической церкви в Украине и другие.

По его словам, цель акции - почтить память невинно убиенных в годы Второй мировой войны евреев и выразить решимость объединить усилия, чтобы противостать нацизму и антисемитизму и не допустить повторения подобной трагедии. А также выразить поддержку еврейскому народу и Государству Израиль.

М.САМСОНОВ напомнил о масштабах трагедии в Бабьем Яру. По его словам, Бабий Яр стал могилой для 100-200 тис. человек, подавляющее большинство из которых составляли евреи. Лишь за два дня - 29 и 30 сентября 1941 года - там были убиты 37 тыс. женщин, стариков и детей еврейской национальности. На этом же месте также расстреливали и хоронили военнопленных и подпольщиков, воинов ОУН-УПА, украинцев, русских, цыган и представителей других наций. Среди расстрелянных были и те, кто ценой своей жизни спасал обреченных евреев.

Председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Григорий КОМЕНДАНТ отметил, что очень важно знать правду о трагедии в Бабьем яру. «Если мы думаем о будущем, мы должны быть честными», - отметил он. Также Г.КОМЕНДАНТ отметил важность того, что представители разных конфессий собрались, чтобы почтить память погибших, помолиться за них и попросить прощения.

Джобст БИТТНЕР, который в августе прошлого года во главе с верующими из немецкого города Тюбинген провел в Украине «Марш Жизни», акцентировал на важности этого события.

По его словам, с ним в Украину приехали потомки тех, кто совершал преступления в Бабьем яру, которые хотят попросить прощения за действия своих предков.

Д.БИТТНЕР подчеркнул, что нужно делать все, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

В служении приняли участие члены церквей и представители высшего духовенства большинства христианских конфессий: глава Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Г.КОМЕНДАНТ, представители Римо-католической церкви в Украине и глава Киево-Житомирской и Черниговской диецезий архиепископ Петр МАЛЬЧУК, глава Баптистского союза церквей Украины Вячеслав НЕСТЕРУК и другие.