Председатель НСЖУ удивлен позицией Герман, которая советовала журналистам отказываться от званий

Киев. 20 сентября. УНИАН. Председатель Национального союза журналистов Игорь ЛУБЧЕНКО удивлен позицией советника Президента Украины Анны ГЕРМАН, которая советовала журналистам отказываться от званий.

Об этом председатель НСЖУ сказал на пресс-конференции в УНИАН.

«Удивляют заявления: журналисты, отказывайтесь от званий. Когда это читаешь или слушаешь, думаешь, я в этом городе или мне снится. Как это так? Президент Украины подписывает указ о присвоении звания «Заслуженный журналист», а его советник говорит, что не надо получать этих наград», - сказал И.ЛУБЧЕНКО.

Он считает, что подобные заявления А.ГЕРМАН может делать лишь тогда, когда подаст в отставку.

«Я считаю, что если ты не соглашаешься с политикой Президента, - заявление на стол. Ушла. И на каждом перекрестке можешь потом говорить, что ты хочешь», - сказал он.

Также он высказался за то, чтобы вернуть практику, которая была в свое время при президенте Леониде КУЧМЕ, когда именно НСЖУ решал вопрос присвоения званий в области журналистики.

Он заметил, что сегодня очень много званий получают «по телефонному звонку губернатора» или другим подобным образом, тогда как НСЖУ всегда проверял, на самом ли деле журналист достоин высокого звания, исследовала его публикации и т. п.