Луганские власти для развития области намерены предложить бизнесу 70 проектов

Киев. 20 сентября. УНИАН. Власти Луганской области подготовили 70 бизнес-проектов для привлечения к сотрудничеству крупного бизнеса с целью развития области, в частности создания новых рабочих мест.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК, анонсируя проведение ІІ Международного Луганского инвестиционного форума 5-7 октября 2011 года.

На форуме будут представлены крупнейшие инвестиционные проекты, пройдет обсуждение условий и перспектив сотрудничества бизнес-структур Луганской области с заинтересованными инвестиционными отечественными и зарубежными компаниями; состоится конгресс представителей украинских и российских бизнес-кругов «Еврорегион «Донбасс». Ожидается участие более 300 представителей бизнес-кругов из 20 стран.

«Мы будем предлагать бизнес-программы. На сегодняшний день их порядка 70, есть программы серьезные, есть менее серьезные, но в любом случае это шаг. То есть наши бизнесмены подготовлены вести международные переговоры для того, чтобы развивать инвестиционную привлекательность Луганской области», - отметил он.

По словам В.ПРИСТЮКА, целью данного сотрудничества, кроме прочего, является помощь путем упрощения некоторых процедур для развития бизнеса, помощь в переговорах с властями и т.д. с целью создания рабочих мест.

Он сообщил, что во время I форума, который состоялся в прошлом году, его участники рассматривали возможности развития бизнеса на территории Луганской области, в текущем году власти области выходят с конкретными предложениями.

«Непосредственно во время первого форума мы провели несколько переговоров, и я могу сказать, что сегодня мы имеем нового финансового партнера, мы имеем компанию, которая помогает разрабатывать финансово-экономическую модель нашего предприятия для дальнейшего развития», - отметил президент компании «Металлы и полимеры» Владимир РИСУХИН.

Относительно финансовой привлекательности Луганской области высказался также генеральный директор ЧАО «НПЦ «Трансмаш» Сергей МОКРОУСОВ. «Власть не просто пытается руководить процессом (развития области – УНИАН), а непосредственно принимает участие», - сказал он.