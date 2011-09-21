Львовская организация "Женская солидарность" намерена подавать иск к итальянскому журналу относительно порочения чести украинок

Киев. 21 сентября. УНИАН. Львовская городская организация "Женская солидарность" намерена подавать иск к итальянскому журналу относительно систематического формирования через свои публикации образа украинок-проституток и порочения чести украинских женщин.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила правозащитник Татьяна МОНТЯН.

"Я думаю, что мы начнем с итальянских судов по месту регистрации журнала", - сказала Т.МОНТЯН.

В свою очередь председатель общественной организации "Женская солидарность" Наталия ЛЮДОВИЧИ добавила, что после всех соответствующих процедур организация также будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

"Мы будем подавать иск к итальянскому журналу, поскольку мы видим, что кроме общественности никто вообще не собирается отстаивать честь и достоинство украинок за границей. Почему написали, что украинка — похотливая, с печатью какого-то коммунистического режима на лице? Не россиянка, потому что Россия выразила бы ноту протеста. Мир не позволяет себе таких отзывов, а об украинках можно писать все, что угодно, и нет ни одного прецедента, когда кто-то выражает протест на такие публикации. Это журнал, тираж которого — 7 миллионов", - в свою очередь добавила заместитель председателя организации "Женская солидарность" Анна КУЗЮТА.

Кроме того, Н.ЛЮДОВИЧИ и А.КУЗЮТА также планируют обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и в Министерство иностранных дел Украины с просьбой ввести мониторинг проблем украинцев за рубежом, в частности, относительно нарушения их прав, и должного реагирования Украинского государства на такие инциденты. По их мнению, распространение иностранными СМИ стереотипа, что украинские женщины являются наемницами и проститутками, негативно влияет на международный имидж Украины как государства.

"Одна общественная организация не может охватить всего. Мы не знаем, сколько имеется таких публикаций. А это пишут! Как по мне, этим должно заниматься государство. Имидж государства — это дело государства", - подчеркнула А.КУЗЮТА.