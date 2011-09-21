Симоненко считает, что ограничения на проведение митингов не повысят эффективность власти

Киев. 21 сентября. УНИАН. Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ), руководитель фракции КПУ в парламенте Петр СИМОНЕНКО считает, что ограничения, которые предлагает Киевская городская власть для проведения митингов, не повысят эффективность деятельности власти.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я категорически против этого (ограничений - УНИАН). Я считаю, что сегодня мы должны в обществе вести широкий диалог, и настаиваю на необходимости чаще использовать механизм референдума", - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, ограничения на проведение митингов в Киеве “не спасут власть".

"Как это постановление, так и все 20 лет независимости, говорят о том, что власть отдаляется от собственного народа. Со 100 метров услышьте друг друга! Услышит ли голос народа власть? Вот такие меры не спасут власть. Это же не меры, которые направлены на то, что от этого эффективность организации управления будет выше и качество этой работы будет выше. Нет. Просто отстраняется от того, чтобы услышать и нести ответственность перед своим же народом", - убежден лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, накануне, 20 сентября, на официальном сайте Киевской городской государственной администрации был обнародован проект решения Киевсовета о порядке организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий политического, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера, кино- и телесъемок в городе Киеве.

Согласно проекту, проведение указанных мероприятий, в частности, у зданий, в которых размещены государственные органы власти или местного самоуправления, будет разрешаться на расстоянии не менее 100 метров.

В проекте Положения также отмечается, что уполномоченный орган имеет право отказать организатору в проведении массового мероприятия, если массовое мероприятие запланировано провести в месте и во время, которое определено для проведения массового мероприятия общегосударственного и городского значения, в праздничные дни, государственные и религиозные праздники, или других мероприятий при участии государственных органов или органов местного самоуправления. Не разрешат проведение массового мероприятия, если оно будет нарушать общественный порядок и санитарно-гигиенические нормы или условия, “непосредственно создаст препятствования в работе предприятий, учреждений и организаций или будет угрожать жизнеобеспечению населения, жизни, здоровью и безопасности граждан, если будет высоким уровень неподдержки проведения массового мероприятия, которое отображено в исследовании изучения общественного мнения жителей города относительно их отношения к проведению массового мероприятия”.

Так же власть может отказать в проведении общественного мероприятия, если организатор массового мероприятия ранее привлекался к ответственности за нарушение норм законодательства Украины при проведении массового мероприятия.

Кроме того, проведение массовых мероприятий является недопустимыми на основании письменных выводов Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали, а также в случае, если запланированное количество участников массового мероприятия превышает возможности для их размещения или пребывания на соответствующей территории”.

Организаторам также откажут в разрешении на проведение мероприятия, если в письменном сообщении будет недостоверная или неполная информация и пр., в случае проведения массового мероприятия в объявленный в установленном порядке траурный день или день скорби.

Проектом постановления проведения массового мероприятия разрешаются с 09.00 до 22.00, кроме случаев, отмеченных в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

В местах проведения массовых мероприятий запрещается самовольное установление малых архитектурных форм (киосков, лотков, навесов, палаток, в т.ч. временных и передвижных, предназначенных для розничной торговли, почтовых и других операций, которые устанавливаются на открытых территориях) и объектов внешней рекламы (рекламных тумб, каких-либо стендов, щитов, панно, флагов, экранов, транспарантов, наклеек и др.).