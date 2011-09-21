Представители трех харьковских телеканалов заявляют о зачистке местной властью информационного пространства города
Киев. 21 сентября. УНИАН. Местная власть Харькова проводит зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.
Об этом директор телекомпании "АТН" Олег ЮХТ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН
"На сегодняшний день телевизионное пространство Харькова полностью зачищено - не осталось ни одного канала или даже программы, которые бы могли донести что-то другое, кроме того, что распространяет пресс-служба обладминистрации и горсовета", - отметил О.ЮХТ.
Он констатировал, что в Харькове в настоящее время отключены от эфира все три независимые телеканала: АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора".
По словам О.ЮХТА, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он высказал мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТА, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.
"Сегодня в Харькове отрабатывается новая технология, при которой не отбираются лицензии, не прекращается вещание, но городская власть давит на всех - как на коммерческие структуры, так и органы власти, от которых что-то зависит в сфере вещания, и изымает каналы, которые рассказывают не только то, что хочет услышать власть", - отметил директор АТН.
По словам О.ЮХТА, коллективы АТН, Фора, А/ТВК намерены бороться за возобновление вещания. В частности, они направили обращение к правозащитным организациям, а также в суд и прокуратуру.
Также, согласно обнародованной на пресс-конференции информации, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания планирует в конце сентября провести проверку, было ли нарушено законодательство при отключении от эфира трех харьковских телеканалов - АТН, Фора, А/ТВК.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября харьковский телеканал АТН обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием повлиять на власть Харькова, «которая уничтожает независимые СМИ».
Как отмечается в письме, 22 июля 2011 года провайдер, который осуществлял доставку телевизионного сигнала АТН на передатчик, без объяснения причин в одностороннем порядке разорвал договор. 28 июля АТН подала документы в областную СЭС на получение санитарного паспорта для осуществления радиорелейной передачи сигнала, а уже 1 августа в АТН пришла проверка городской СЭС на предмет наличия в АТН этого санитарного паспорта.
По результатам этой проверки главный санитарный врач Харькова Ирина ЗУБКОВА вынесла постановление о прекращении работы станции в связи с отсутствием санитарного паспорта. Таким образом, телекомпания лишена возможности вещать с 6 августа.
Позже по различным причинам было также прекращено вещание телеканалов ТРК "А/ТВК" и ТРК "Фора".
19 сентября журналисты АТН пикетировали Харьковский городской совет с требованием прекратить давление на телеканал.
20 сентября харьковский городской голова Геннадий КЕРНЕС выразил убеждение, что причина исчезновения из эфира трех харьковских телеканалов заключается в споре их совладельцев.