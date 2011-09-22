МАНХЭТТЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ: ВСЕМИРНАЯ БИТВА РЕЖИССЕРОВ НАЧНЕТСЯ ЗАВТРА!

Завтра в Украине начнется неделя Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов

Компания "Артхаус Трафик" и косметическая компания "Esthetique Pro" представляют всемирный Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов - самый известный на планете фестиваль короткого метра, и единственный глобальный кино-форум, где победителей выбирает народное жюри.

Завтра, 23 сентября, в 11 городах Украины начнутся показы фильмов финалистов 13-го Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов. Таким образом украинцы смогут стать частью международного зрительского жюри, которое выберет победителя - лучший короткометражный фильм года.

В этом году оргкомитет Манхэттенского фестиваля получил 598 заявок из 48 стран по всему миру. Из этих фильмов были выбраны 10 финалистов. Зрителей ждут истории выдуманные и документальные, комедийные и романтичные, трагические и трагикомические - но только одна станет самой лучшей в этом году.

В течении недели, с 23 сентября по 2 октября, показы Манхэттенского фестиваля одновременно пройдут на 6 континентах: зрители 47 американских и 6 австралийских штатов, 19 европейских стран, Канады, стран Африки, Среднего Востока, Азии и Центральной Америки посмотрят 10 фильмов и проголосуют за лучший с помощью специальных карточек, которые можно получить перед сеансом. Победителей 13-го Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов объявят 3 октября по киевскому времени (2 октября по нью-йоркскому) на официальном сайте фестиваля.

Благодаря компании "Артхаус Трафик", Украина уже в 5-й раз присоединится к Манхэттенскому фестивалю короткометражных фильмов. В этом году показы состоятся в кинотеатрах Киева, Одессы, Харькова, Донецка, Львова, Днепропетровска, Запорожья, Винницы, Херсона, Черкасс и Кривого Рога. Спонсором Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов в Украине в этом году стала столь же интернациональная косметическая компания "Esthetique Pro", которая представляет профессиональные косметические бренды из Италии (NEA SPA, Fascinelle) и США (ZOYA, QTICA).

Медиа-партнеры проекта: Star TV, Джем FM, top10.ua, bigmir.net, kino.open.ua

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