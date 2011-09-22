Экс-прокурор Львовской области Баганец презентовал автобиографическую книгу «Неудобный прокурор»

Киев. 22 сентября. УНИАН. Бывший прокурор Львовской области Алексей БАГАНЕЦ презентовал свою автобиографическую книгу «Неудобный прокурор».

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации А.БАГАНЕЦ отметил: «Я решил ничего не скрывая описать свою профессиональную жизнь, показать те препятствия и откровенные преследования, которые мне пришлось преодолевать за 32 года прокурорско-следственной работы».

В частности, во время пресс-конференции в УНИАН А.БАГАНЕЦ назвал два мотива, которые заставили его взяться за перо.

«Это тот способ, которым меня заставили написать рапорт об освобождении от должности прокурора Львовской области, когда, имея 32 года стажа, пройдя практически все ступени прокурорской иерархии, я не смог защитить свою честь и достоинство, ведь мне пришлось просто написать рапорт об освобождении со ссылкой на то, что такое указание генеральному прокурору дал Президент Украины», - рассказал А.БАГАНЕЦ.

Второй причиной, которая подтолкнула его к написанию книги, стало, по словам А.БАГАНЦА, то, что при представлении нового прокурора области о бывшем не было упомянуто «ни одного слова».

«Создалось такое впечатление, что меня никогда и не было во Львове. Но обидно даже не за БАГАНЦА, а за тех людей, которые работали со мной, ведь это неуважение прежде всего к ним», – отметил автор.

Он сообщил, что книга была написана еще в начале ноября 2010 года, но выйти в свет смогла только спустя год, потому что издательства не хотели печатать ее. «Первое издательство, в которое я обратился, ответило отказом, мотивировав его тем, что книга излишне откровенная, излишне правдивая и может вызвать негативную реакцию со стороны некоторых представителей новой власти», – объяснил А.БАГАНЕЦ.

Автор также отметил, что осознает то, что его книга не всем понравится, потому что он никого не идеализировал и не пытался угодить. «Вместе с тем во время работы над книгой я никого не хотел очернить, у меня не было цели свести счеты. Я пытался не называть фамилий тех людей, о ком говорил нехорошо», – подчеркнул он.

А.БАГАНЕЦ также отметил, что еще на стадии рукописи у него спрашивали, не боится ли он за служебную карьеру своих сыновей, которые работают в прокуратуре. «Я хочу верить в то, что это стечение обстоятельств, но с приходом нового прокурора у моих детей начались проблемы на работе: за короткое время они сменили по 2-3 должности и каждая была ниже предыдущей», – с грустью сказал он.

Тем не менее А.БАГАНЕЦ выразил благодарность бывшему генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО, который заставил его уйти в отставку. «Оставив прокуратуру, я стал жить новой жизнью: начал проводить больше времени с семьей, я стал нормальным человеком», – рассказал бывший прокурор.

Автор заверил, что ему было бы приятно, если бы книга пригодилась законодателям или работникам прокуратуры, если бы они использовали информацию из нее в своей профессиональной деятельности. «Хотелось бы, чтобы люди, в конце концов, оценили, прожил ли я полезно для общества и государства, или жил исключительно для себя», – подытожил А.БАГАНЕЦ.