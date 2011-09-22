Корпорация "Галактика" планирует в этом году увеличить свои продажи в Украине на 15%

Киев. 22 сентября. УНИАН. Корпорация "Галактика", занимающаяся разработкой и поставкой интегрированных систем автоматизации управления предприятиями, планирует увеличить свои продажи в Украине в этом году на 15 %.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор Центрального офиса корпорации "Галактика" в Украине Сергей ЛИТВИНЕНКО.

По его словам, оборот компании в прошлом году составил около 2 млн. долл. При этом, по словам директора украинского офиса компании, 75% от общих продаж компании приходится на Галактика ERP (Enterprise Resource Planning, системы для управления ресурсами предприятия) и специализированные отраслевые решения, 25% - на системы электронного документооборота.

По информации С.ЛИТВИНЕНКО, в 2011 г. "Галактика" продолжила активно развивать свой основной продукт - систему Галактика ERP. Огромное внимание было уделено новым информационным технологиям по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Серьезные ресурсы были вложены в развитие специальных решений, которые дополняют ERP-системы и могут использоваться как в сочетании с системой Галактика ERP, так и с системами других производителей.

По словам С.ЛИТВИНЕНКО, помимо разработки бизнес-приложений, корпорация "Галактика" является поставщиком своих решений и оказывает заказчикам полный спектр услуг: ИТ-консалтинг и разработка проектов автоматизации управления; выполнение заказных разработок; ввод систем автоматизации в эксплуатацию; обучение пользователей и пр.

Справка УНИАН. Корпорация "Галактика" 25 лет работает на рынке информационных технологий управления. Центральный офис компании работает в Украине уже 15 лет. В странах СНГ в компании свыше 6500 заказчиков. Среди украинских заказчиков компании - Группа компаний «Арсенал Центр», ХК «АвтоКрАЗ», Машиностроительный завод «ТЕСИС», Группа компаний «СЕТАБ», ОАО «Вимм Билль Дан Украина», Корпорация «ТММ», Крымская водочная компания, Запорожский железорудный комбинат и др.

Среди продуктов корпорации - Галактика ERP (система для управления ресурсами предприятия), Галактика УПП («Галактика Управление производственным предприятием», целью которой является повышение эффективности управления производством), Галактика EAM (Enterprise Assets Management, специализированная система управления производственными активами), Галактика Прогресс (позволяет автоматизировать основные управленческие и учетные процессы предприятия среднего бизнеса) и пр.