В социальных слоях столицы появилась новая субкультура киссеров

Похоже, в социальных слоях столицы появилась новая изюминка - субкультура киссеров. Иначе их можно назвать - охотники за поцелуями. Это молодые люди, которые выходят на улицы Киева и норовят поцеловать первую попавшуюся красотку, после чего моментально скрываются из виду. Порой их не останавливает даже то, что избранница не сама, а со своей второй половиной. О масштабах нового субкультурного течения судить пока сложно, однако о проделках киссеров говорят все чаще и чаще.

Журналисту удалось пообщаться с одним из представителей этой субкультуры, который пожелал остаться неизвестным. На просьбу рассказать о том, зачем он целует незнакомых девушек, киссер ответил просто: "Во-первых, мне это нравится, а, во-вторых, есть еще некоторые причины".

Узнать больше конкретики журналисту не удалось, но киссер не отрицал того, что представителей субкультуры с каждым днем становится все больше. ПОДРОБНЕЕ.