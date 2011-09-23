Соболев считает, что в изменении цены на газ можно обвинять всех предыдущих и всех будущих премьеров

Киев. 23 сентября. УНИАН. Народный депутат Украины Сергей СОБОЛЕВ считает, что, если следовать логике обвинения в неправомерности заключения газовых контрактов правительством Юлии ТИМОШЕНКО, то так же к ответственности можно привлекать всех предыдущих и будущих премьер-министров.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не представляю, что можно сделать со всеми премьер-министрами Украины, когда цену на газ довели со 170 дол. за тыс. куб. до сегодняшней. Фактически таким образом под ответственность подпадают, как минимум, три бывших премьер-министра и два президента, если следовать такой логике», - сказал С.СОБОЛЕВ, отметив, что сегодня нельзя говорить о декриминализации статей Уголовного кодекса за экономические преступления, поскольку в таком случае не известно, как быть, в частности, с такими преступлениями, как контрабанда, неуплата налогов и пр.

Продолжая тему дела Ю.ТИМОШЕНКО, С.СОБОЛЕВ отметил: «Мое глубокое убеждение, это дело имеет один путь решения, все другие пути - это возобновление войны в Украине… Это открытие процесса, который становится непрерывным на десятилетие… (имеется в виду привлечение к ответственности за международные контракты, подписанные на международном уровне будущими высокопоставленными должностными лицами - УНИАН). Следовательно это дело должно быть немедленно закрыто».