Киреев оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о возобновлении судебного следствия по делу Тимошенко

Киев. 23 сентября. УНИАН. Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ оставил без рассмотрения поданное в среду ходатайство адвокатов о немедленном возобновлении судебного следствия по делу по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил адвокат Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ.

«Судья КИРЕЕВ никак не отреагировал на наше ходатайство… Оно было принято к рассмотрению, но он просто его не рассмотрел и приобщил к материалам дела», - сказал Н.СИРЫЙ, добавив, «что Печерский суд давно ничего ничем не мотивирует».

В то же время он отметил, что 27 сентября, в день, когда должен возобновиться судебный процесс по делу Ю.ТИМОШЕНКО, Р.КИРЕЕВ должен начать судебное заседание с оглашения документов, поступивших на его имя от участников процесса на протяжении двух последних недель. Однако, как именно поступит председательствующий на судебном заседании, адвокат прогнозировать не стал.