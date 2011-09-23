Эксперты считают, что законопроект об основах государственной языковой политики противоречит Конституции Украины

Киев, 23 сентября. УНИАН. Эксперты считают, что законопроект "Об основах государственной языковой политики", инициированный народными депутатами Украины Сергеем КИВАЛОВЫМ и Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО (фракция Партии регионов), противоречит положением Конституции Украины.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества "Мемориал" им. В.Стуса Тарас МАРУСИК, профессор Киево-Могилянской академии Лариса МАСЕНКО, профессор Киево-Могилянской академии Владимир ВАСИЛЕНКО и старшей научный сотрудник Института украинского языка НАН Украины Оксана ДАНИЛЕВСКАЯ, которые подготовили экспертное заключение относительно законопроекта "Об основах государственной языковой политики", зарегистрированного в Верховной Раде за № 9073 от 26 августа 2011 года.

"Этот законопроект является результатом выполнения политического заказа российской власти и продуктом правового мошенничества. Его цель - вытеснение украинского языка со всех сфер общественной жизни сначала на части территории Украины, а затем - уничтожение украинского языка и на остальной территории Украины. Это - стратегическая цель", - сказал В.ВАСИЛЕНКО.

По его словам, законопроект базируется не на положениях Основного Закона Украины, а на Европейской хартии региональных или миноритарных языков, которая является маргинальным документом. "Это документ, который призван защищать языки, находящиеся на стадии уничтожения или исчезновения. Этот документ не ратифицирован большинством стран Совета Европы, а если некоторые страны выполняют этот документ, то со значительными предостережениями. Например, Франция вообще категорически высказалась против этого документа, как и Россия", - добавил он.

В свою очередь Л.МАСЕНКО отметила, что законопроект предусматривает расширение перечня региональных языков. "В этот перечень добавлены еще три - русинский, караимский и крымчакский. Поскольку русинский говор лингвисты считают диалектом украинского языка, внесение его в перечень языков меньшинств противоречит Европейской хартии, в которой отмечено, что термин "региональные или миноритарные языки" не включает диалекты официального языка государства", - объяснила профессор.

"В законопроекте языковая политика завуалирована и в основном она сводится к утверждению официальной двуязычности, которая еще и замаскирована декларацией о плюралингвизме и предлагает нормы, нарушающие права большинства граждан Украины", - убеждена О.ДАНИЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее словам, законопроект перегружен терминологией, которая не имеет в науке однозначного и непротиворечивого толкования, как с юридической, так и с лингвистической точки зрения. В частности, речь идет о таких терминах, как "региональный язык", "языковая группа", "язык меньшинства" и пр.

По мнению экспертов, законопроект нарушает конституционные нормы. "Попытки внедрения в Украине статуса языков и порядка их применения, не предусмотренных ст. 10 Конституции Украины, следует квалифицировать как нарушение Основного Закона - посягательство на основы конституционного строя Украины", - считает О.ДАНИЛЕВСКАЯ.

"Необходимо разработать концептуально иной, новый законопроект в соответствии с Конституцией Украины и принципами европейской языковой политики и практики с привлечением специалистов, а не представителей отдельных политических сил", - резюмировали эксперты.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов С.КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “Об основах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

В объяснительной записке к законопроекту отмечено, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.