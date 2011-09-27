Госслужба молодежи и спорта и Всеукраинский альянс содействия проведению Евро-2012 договорились о сотрудничестве

Киев. 27 сентября, УНИАН. Государственная служба молодежи и спорта Украины подписала со Всеукраинским альянсом содействия проведению чемпионата Европы по футболу в Украине меморандум о сотрудничестве.

Подписали документ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН председатель Госслужбы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН и руководитель Альянса Павел УНГУРЯН.

Р.САФИУЛЛИН сообщил, что еще в апреле 2011 года основана социальная программа “Давайте вместе” для объединения усилий в борьбе со всем негативным, что есть в обществе. По его словам, одна из акций этой программы заключается в том, что “известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса показывают с бигбордов, с экранов телевизора красную карточку наркотикам, алкоголю, табакокурению, насилию, то есть всем негативам, которые есть в нашей жизни”.

Он отметил, что также “проводятся разные соревнования, но, конечно, акцент делаем на футболе”. Р.САФИУЛЛИН отметил, что, “учитывая то, что Альянс имеет такую же цель, мы не могли не отреагировать на предложение, чтобы объединить усилие и расширить круг участников в рамках проведения Евро-2012”.

Председатель Всеукраинского альянса содействия проведению чемпионата Европы по футболу в Украине, народный депутат Украины П.УНГУРЯН отметил, что Альянс объединяет более 100 общественных организаций. Он отметил, что чемпионат - “это не только величественное спортивное событие, честь принимать которое выпала Украине и Польше, а это и возможность продемонстрировать лучшие черты украинского народа”. По его словам, речь идет и о “возможности провести большую социальную гуманитарную просветительскую работу”.

П.УНГУРЯН отметил, что подписание меморандума позволит объединить усилие для реализации тех проектов, которые “будут иметь огромные последствия и в будущем” – пропаганда здорового образа жизни, этических норм для украинской молодежи, подростков. “Поэтому мы с радостью отозвались на предложение присоединиться к кампании “Давай вместе”, начало которой положила Государственная служба молодежи и спорта Украины, и подключился к этому ряд крупных международных организаций”, - добавил он.

П.УНГУРЯН подчеркнул, что “мы не требуем никакого государственного финансирования”, а хотим “максимально способствовать проведению социальных гуманитарных просветительских мероприятий в Украине во время подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу”. При этом он добавил, что планируется работа “с детьми, особенно с детьми улицы, детьми-сиротами, с подростками. В частности, это уроки футбола, это уроки, на которых они будут учиться нормальным базовым принципам жизни”. По его словам, “хочется сделать фан-зоны свободными от алкоголя и табака”.