ВОО «Никто кроме нас» инициирует проведение всеукраинской акции протеста

Киев. 27 сентября. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Никто кроме нас» инициирует проведение всеукраинской акции протеста.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил представитель организации Борис НОВОЖИЛОВ.

«Мы объявили о проведении 14 октября в городе Киеве Всеукраинского форума общественных организаций… Мы принимаем решение о всеукраинской акции протеста, принимаем решение, где она будет проходить, когда она будет проходить», - заявил он.

Кроме того, Б.НОВОЖИЛОВ напомнил, что митинг под стенами парламента 20 сентября т.г. был пятой по счету акцией организации под стенами Верховной Рады.

ВОО «Никто кроме нас» выдвигает следующие требования: отменить рассмотрение и голосование за законопроект №9127, которым отменяются льготы для рядя категорий граждан. «Первое требование – это отмена всех антисоциальных законов, первый шаг – это отмена голосования за законопроект №9127 и пересмотр всех антисоциальных законопроектов, которые принимались», - сказал Б.НОВОЖИЛОВ.

Второе – принятие закона о выборах, который бы дал избирателям четкий перечень кандидатов, за которых они голосуют. «И самое главное требование, от которого мы не отказались ,- не будет смысла, что мы будем делать дальше, если не будет этого требования, - требование это – самороспуск Верховной Рады», - подчеркнул он.

По словам лидера организации Александра КОВАЛЕВА, проведение митинга под стенами парламента 20 сентября 2011 года не было силовой акцией. «Нашей целью не были ни бунты, ни революции, ни какое-либо кровопролитие, - отметил А.КОВАЛЕВ, комментируя митинг. - Одно из наших требований было – самороспуск Верховной Рады».

«Проявлением этого всего, так сказать детонатором, стал закон (законопроект – УНИАН) №9127, который задевает права более 10 млн. граждан Украины. Самое главное то, что мы приостановили принятие этого закона», - отмети он.

Также участники общественной организации не согласны с тем, что их действия 20 сентября под стенами парламента некоторые журналисты назвали экстремистскими. «Под стенами Верховной Рады экстремизма не было», - заявил представитель ВОО «Никто кроме нас» Петр РЯБЕНКО.