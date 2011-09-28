Открытие нового супермаркета «ЭКО-маркет» в Киеве

24 сентября 2011 г. cостоялось официальное открытие нового продуктового супермаркета «ЭКО-маркет» в Киеве по адресу: ул. Василия Касияна, 4. Этот маркет стал для сети 77-м в Украине.

Площадь нового «ЭКО-маркета» составляет 350 м. кв. В ассортименте супермаркета представлено около 4000 товарных единиц.

Большое внимание уделено свежим овощам и фруктам, которые представлены в новом «ЭКО-маркете» в широчайшем ассортименте и по очень доступным ценам.

«В текущем году мы активно открываем новые торговые точки. И на этом мы не останавливаемся – до конца года откроется еще целый ряд новых магазинов в различных регионах Украины», - сообщил Генеральный Директор ТОВ «ЕКО» Виктор Повница.

«ЭКО-маркет» широко представлен в Киевском регионе. Новый магазин стал 24-м в столице Украины. В настоящее время в Киеве и Киевской области уже работает 30 продуктовых супермаркетов «ЭКО-маркет».

Информационная справка:

На сегодняшний день сеть «ЭКО-маркет» насчитывает 77 супермаркетов в 22 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство – пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. В компании «ЭКО» работает более 7000 сотрудников. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет – экономный супермаркет!»