Общественные организации выступают за проведение публичного обсуждения законопроекта о выборах в ВР

Киев. 28 сентября. УНИАН. Представители общественных организаций убеждены, что вопросы избирательной системы должна рассматривать вся страна.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН по результатам заседания Рабочей группы по усовершенствованию избирательного законодательства под председательством министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА сообщил председатель Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Александр ЧЕРНЕНКО.

“Изменения, которые были внесены Рабочей группой в данный технический законопроект, носят фасадный, косметический характер. Они не изменяют сути и принципов того закона, который дает возможности для злоупотреблений и манипуляций выборами”, – отметил он.

А.ЧЕРНЕНКО добавил, что по множеству существенных вопросов во время заседания Рабочей группы не было принято решений.

“ЛАВРИНОВИЧ сказал, что как Президент решит, так и будет. При всем уважении к нашему Президенту, я не думаю, что он настолько разбирается в тонкостях и специфике избирательного законодательства, чтобы решить такие экспертные вопросы”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Председатель правления Гражданской сети “Опора” Ольга АЙВАЗОВСКАЯ сообщила, что все рекомендации Венецианской комиссии относительно избирательного законопроекта разделены на 4 группы.

“Важнейший вопрос избирательной системы попал в группу “предложения, которые не могут быть учтены”. В этой группе есть три предложения, которое, по сути, противоречат Конституции Украины, поэтому их отклонение является абсолютно понятным”, - отметила О.АЙВАЗОВСКАЯ.

Она также отметила, что вопросы избирательной системы на заседании Рабочей группы был отклонен и не обсужден в рамках Рабочей группы вообще.

“Вопросы избирательной системы должны быть поставлены на рассмотрение всей страны. То есть, решаться страной, а не любой внешней силой, международным сообществом или любыми документами”, - подчеркнула О.АЙВАЗОВСКАЯ, и добавила, что, по ее мнению, данный законопроект не будет иметь надлежащего уровня легитимизации в обществе.

Она отметила, что рекомендации Венецианской комиссии статистически в большей степени будут учтены. “Но эта позитивная статистика, по моему глубокому убеждению, является искусственной”, – констатировала О.АЙВАЗОВСКАЯ.

В свою очередь директор по правовым вопросам Лаборатории законодательных инициатив Денис КОВРИЖЕНКО отметил: “Вывод IFES (Международного фонда избирательных систем) является шире и более комплексно по сравнению с выводом Венецианской комиссии. Но министр заметил, что поскольку перевода вывода нет, - нет времени сосредоточиваться на его анализе”.

Д.КОВРИЖЕНКО подчеркнул, что в выводе IFES поднят ряд тех проблемных моментов, на которых не останавливалась Венецианская комиссия, и, возможно, рассмотрит их только в октябре.

Руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана КОНОНЧУК убеждена, что парламент в случае внесения Президентом примет этот законопроект по выборам народных депутатов.

“Судя по вчерашнему заседанию, создается впечатление, что уже в ближайшее время проект будет передан на утверждение Президенту Украины и будет внесен в парламент”, - отметила С.КОНОНЧУК.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заверил, что Верховная Рада не будет принимать новый закон о выборах до получения официального вывода Венецианской комиссии относительно окончательного его варианта.

Министр юстиции уточнил, что заседание Венецианской комиссии будет проходить 14-15 октября, а ее официальные выводы будут предоставлены 17 октября и обнародованы на официальном сайте Венецианской комиссии.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, на сегодняшний день учтена значительная часть предложений Венецианской комиссии, однако еще 4 остаются дискуссионными. Министр отметил, что эти дискуссионные предложения будут переданы на рассмотрение Президенту В.ЯНУКОВИЧУ для принятия окончательного решения.