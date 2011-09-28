Компания Festo презентовала уникальный мобильный выставочный центр — Festo Technoferia

Киев. 28 сентября. УНИАН. Компания Festo в рамках европейского тура и впервые в Украине презентовала уникальный мобильный выставочный центр — Festo Technoferia.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора по продажам ДП «Фесто» Егор ПАРИЕНКО, мобильный выставочный центр представляет собой 36-тонное транспортное средство, которое в режиме «выставка» трансформируется в стенд площадью 150 кв. м, состоящий из 14 динамических и 9 статических экспонатов – это высокоскоростные системы манипулирования и позиционирования с электро- и пневмоприводом, полный спектр оборудования для автоматизации производственных процессов.

Также он сообщил, что предусмотрена возможность замены модулей комплекса в зависимости от потребностей клиентов компании в том или ином регионе.

Festo Technoferia планирует посетить 8 городов Украины — Львов, Киев, Кременчуг, Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Краматорск, Донецк.

28-29 сентября Festo Technoferia будет находиться на территории НТУУ «КПИ» (площадь перед корпусом №18).

Директор по продажам ДП «Фесто» Артем ХАРЧЕНКО отметил, что специфика работу Festo предусматривает производство более 30 тыс. наименований продукции, с постоянным обновлением продуктовой линейки. В данных условиях использование мобильного выставочного комплекса является наиболее оптимальным вариантом для ознакомления клиентов компании с новинками, а также для организации тренингов и предоставления консалтинговых услуг. На сегодня постоянными клиентами ДП «Фесто» в Украине являются более 1 тыс. предприятий, всего услугами компании пользуются около 3 тыс.

«Мы построили маршрут так, чтобы охватить основные регионы, в которых находятся наши постоянные клиенты», - сообщил А.ХАРЧЕНКО.

По информации генерального директора ДП «Фесто» Юрия ОСИНСКОГО, ориентировочная стоимость мобильного выставочного комплекса составляет около 1 млн. евро. Всего компания Festo имеет 5 таких комплексов в Европе и по одному в Северной и Южной Америке.

Technoferia в 2011 г. уже посетили более 3 тыс. представителей ведущих компаний Австрии, Венгрии, Польши, Чехии, Румынии и России.

Справка УНИАН. Основанная в 1925 году компания Festo является одним из крупнейших поставщиков систем автоматизации.

Festo имеет 58 дочерних предприятий и представительства в 176 странах мира.

Оборот концерна в 2008 году составил 1,7 млрд. евро.

В Украине Festo работает с 1988 года. ДП «Фесто» имеет центральный офис в Киеве и отделения в Днепропетровске, Донецке, Харькове, Львове, а также собственное предприятие в Симферополе. Сегодня ДП «Фесто» работает на рынке Украины в сфере пневматических и электронных средств автоматизации, а также в области обучения и повышения квалификации производственного персонала.