Киев. 28 сентября. УНИАН. В Украине стартовал II кинофестиваль о деятельности журналистов “Киномедиа” под лозунгом “Раздень медиа в кино!”.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор независимой ассоциации телерадиовещателей Екатерина МЯСНИКОВА.

По ее словам, это фестиваль короткометражных фильмов о деятельности и принципах работы газетчиков, репортеров, телеведущих, практиков PR. Она подчеркнула, что фестиваль организован ассоциацией при поддержке киностудии Film.ua. При этом Е.МЯСНИКОВА подчеркнула, что “наша задача создать такую среду, в которой молодые талантливые люди смогут в такой особой форме, как кино, которое можно снять не только имея профессиональное оборудование, но и просто камеру, даже мобильный телефон, и главное - имея вдохновенье, выразить свою позицию и виденье работы медиа». Вместе с тем она подчеркнула, что нет возрастного ценза для участников кинофестиваля.

Е.МЯСНИКОВА сообщила, что прием конкурсных работ начался 10 августа и будет продолжаться до 1 ноября 2011 года. По ее словам, жюри будет оценивать работы с 15 октября до 10 ноября 2011 года, а финал и церемония награждения победителей состоится 18 ноября. Она подчеркнула, что главным призом кинофестиваля будет новинка от компании Sony - кинокамера NEX-FS100 РK. По ее словам, в рамках кинофестиваля запланировано провести ряд мероприятий, в частности, открытые лекции в университетах 7 больших городов Украины на тему влияния масс-медиа, Open-air вечеринку и проект “Ночь Кино медиа”.

Е.МЯСНИКОВА подчеркнула, что на кинофестиваль принимаются короткометражные фильмы в таких номинациях - гран-при, лучший игровой фильм, анимационный фильм, документальный фильм, экспериментальный фильм и приз зрительских симпатий.

Pr-менеджер Gloss.ua Александра ДРИК сказала, что они поддержали кинофестиваль, потому что “мы всегда открыты к новым инициативам, и фестиваль “Киномедиа” это именно та инициатива, которая приносит новое молодое украинское кино в украинское общество”. По ее словам, на конкурсе будет жюри, которое будет голосовать тайно. Она добавила, что в путеводителе по столице Gloss.ua будут размещены фильмы, которые попадут в финал, и будет возможность голосовать за фильмы фестиваля, и тот фильм, который получит наибольшую поддержку, будет иметь приз зрительских симпатий.

А.ДРИК выразила надежду, что “кинофестиваль вызовет большой интереса как у наших читателей, которых два миллиона каждый месяц, так и у сторонников кинофестиваля”.

Е.МЯСНИКОВА сообщила, что в прошлом году в кинофестивале приняли участие 52 участника. Она представила на пресс-конференции победительницу гран-при фестиваля в минувшем году - режиссера Екатерину КРИВОШЕЙ, которая с фильмом “Медиа с Вами” завоевала в борьбе путевку на Каннский фестиваль, проходивший в мае этого года.

Е.МЯСНИКОВА сообщила, что вся информация о фестивале размещена на сайте kinomedia. in.ua.