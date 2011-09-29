«Агромат» продолжает 10-летнее сотрудничество со Scania

В конце сентября 2011 состоялась поставка 8 тягачей Scania G 420 Евро 5 для компании «Агромат». Всего автопарк компании на сегодняшний день насчитывает 227 грузовиков, 76 из которых от шведского производителя Scania.

Первые грузовики Scania пополнили автопарк компании «Агромат» в 2000 году. Это были тягачи Scania R114 420 л.с. Eвро 3 для международных перевозок. Компания стремительно развивалась – расширялась сеть магазинов керамической плитки и сантехники в крупных городах Украины, увеличивался ассортимент продукции, предлагались дополнительные услуги, и вместе с этим, росла потребность в новых грузовых транспортных средствах. Поскольку первый опыт эксплуатации тягачей Scania был вполне успешным, Scania и «Агромат» продолжали плодотворное сотрудничество.

«Цель компании «Агромат» состоит в том, чтобы обеспечить своих клиентов качественным товаром, широким ассортиментом, своевременной доставкой. В этом процессе транспорт играет ключевую роль. Именно от таких показателей, как бесперебойная работа техники, грузоподъемность, комфорт водителя, наличие запчастей и сервис зависит успешное выполнение наших обязательств перед своими клиентами и партнерами, - говорит директор отдела логистики компании «Агромат» Виктор Нагорный. – Как предыдущие, так и новые заказы грузовиков у компании Scania являются результатом нашего общего видения развития бизнеса и решения тех транспортных задач, которые стоят перед нашей компанией».

«Начиная с 2000 года, мы поставили для компании «Агромат» около 97 грузовиков Scania, включая новую партию. Большая часть из них задействована в международных перевозках, но также есть самосвалы, контейнеровозы, развозные грузовики», - комментирует сделку генеральный директор ООО «Скания Украина» Озкан Барморо.

«Стремительное развитие бизнеса наших клиентов, более высокие требования к эксплуатационным и экономическим показателям грузовиков, ужесточение норм по вредным выбросам, стимулирует производителей постоянно совершенствовать и развивать свои продукты. За последние 10 лет Scania инвестировала значительные средства в исследования, разработку и производство нового модельного ряда грузовиков, программного обеспечения и дополнительных опций. Только таким образом мы можем содействовать и поддерживать бизнес наших клиентов в постоянном движении, - продолжает Озкан Барморо. – Комплектация автопоездов Scania для компании «Агромат» - это всегда сочетание прогрессивных технологий, надежных эксплуатационных показателей, экономного расхода топлива и соответствие экологическим нормам, которые действуют в Европе».

Более 18 лет компания «Агромат» является самым крупным поставщиком керамической плитки и сантехники передовых мировых производителей на украинский рынок. Пакет предложений компании всегда включает широкий ассортимент товаров, по которому постоянно поддерживается складской запас. Наличие собственного автопарка и развитой логистической инфраструктуры предоставляет возможность выполнять любые индивидуальные заказы клиентов в самые короткие сроки. Именно эти конкурентные преимущества стали причиной успешного развития сети собственных магазинов «Мир керамики», «Агромат-Интерьер», «Агромат-Сервис», «Агромат-Дисконт» и «Ceramic Fashion», а также стать самым крупным поставщиком Украины в сегменте плитки и сантехники.

Подробная информация о продуктах и сети магазинов компании на сайте «Агромат» www.agromat.ua

Scania является одним из мировых лидеров среди производителей грузовиков, автобусов тяжелого класса, а также морских и промышленных двигателей. Кроме транспортных средств, Scania предлагает услуги по сервису и финансированию и, таким образом, обеспечивает своих клиентов уже готовыми комплексными транспортными решениями. Scania представлена более чем в 100 странах мира со штатом сотрудников около 35500 человек. Исследования и развитие сосредоточены в Швеции, а производственные мощности находятся в Европе и Латинской Америке.

В Украине Scania представлена с 1993 года. Сеть отделов продаж и сервисных станций Scania в Украине состоит из 8 современных центров, которые отвечают корпоративным требованиям Scania.

Пресс релизы Scania доступны в Интернете www.scania.ua