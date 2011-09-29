Существующие и потенциальные проблемные активы в банковской сфере Украины составляют 240-250 млрд. грн. - АКБУ

Киев. 29 сентября. УНИАН. Общая сумма проблемных активов в украинской банковской сфере и потенциальных проблемных активов составляет около 240-250 млрд. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) Александр ИЛЬЧУК.

«То, что сегодня подает НБУ, к сожалению, не абсолютно точно отражает реальную действительность. По неофициальным заявлениям ряда рейтинговых агентств, аналитических агентств, доля проблемных активов составляет сегодня не 11%, как говорит НБУ, а порядка 30-35% от общего портфеля. Мы, наша ассоциация, аналитики все-таки склоняемся к точке зрения не официальной, а аналитиков и рейтинговых агентств. Мы думаем, что сумма общая проблемных активов в банковской сфере и потенциальных проблемных активов где-то около 240-250 млрд. грн.», - отметил он.

Как сказал А.ИЛЬЧУК, по данным НБУ, доля проблемных долгов сегодня составляет 84 млрд. грн., однако эта цифра не абсолютно корректная. В частности, в эту цифру не вошли все реструктуризированные и пролонгированные долги во время кризиса, «а их до 50% - это такие достаточно взрывоопасные долги, замедленного действия».

По словам эксперта, если в Украину придет вторая волна кризиса и платежеспособность людей опять снизится «это все выстрелит сразу, и та цифра, которую я назвал, будет удвоена». «Я думаю, что если кризис грянет, как минимум удвоится все — это по аналогии с предыдущим кризисом», - отметил А.ИЛЬЧУК.

Как уточнил глава совета АКБУ Ашот АРУТЮНЯН, в данных рейтинговых агентств, которые периодически публикуют, обычно звучит цифра 180-190 млрд. грн., из них долги физлиц - около 45%.

Как отметил А.ИЛЬЧУК, для того, чтобы последствия кризиса не были столь ощутимы, власть должна привлекать к разработке антикризисных мер также и коллекторские организации. Однако в Украине, в отличие от Европы, нет такой практики. «Понимая степень воздействия коллекторов на экономику в целом, Европарламент охотно идет на диалог. Поддерживается любая инициатива FENCA (Федерация Европейский национальных коллекторских ассоциаций — УНИАН). Фактически речь идет о формировании официального инструмента лоббирования коллекторов», - сказал А.ИЛЬЧУК. По его словам, АКБУ, являющаяся членом FENCA, ожидает принятия закона о коллекторской деятельности в Украине. «Думаю, что на следующий год нам все таки удастся убедить нашу власть в том, что такой закон нужен, и мы по крайне мере сможем его передать на рассмотрение в парламент», - сказал он.

Справка УНИАН. Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины создана в декабре 2008 г. Сегодня в ее состав входят: Credit Collection Group; ООО «Служба исполнения обязательств»; компания Verdict, входящая в группу eCall; ООО «Европейское агентство по возврату долгов», ООО «Укрборг», ООО «Универсальная Коллекторская Группа», ООО «УкрФинансы», ООО «Кредитэкспресс», «Примоколлект», компания CredEx, ООО «АКЗБ «Дельта М», ООО «Икспоинт».