Киев. 29 сентября. УНИАН. В Украине начинается второй Всеукраинский конкурс туристической фотографии “Украина туристическая”. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель Ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” Игорь СЛИСАРЕНКО.

Он отметил, что к участию в фотоконкурсе приглашаются как профессиональные фотохудожники, фотографы – штатные сотрудники средств массовой информации, так и фотографы-любители.

Он сообщил, что 1 октября по 1 ноября 2011 года будет проводиться прием заявок. Каждый желающий должен подать на конкурс до 10 собственных фотографий (название фото и название местности, где было сделано фото), отснятых за последние 2 года, с расширением не менее 300 dpi, по адресу: zelenkoolena.ukr.net.

Председатель Ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” сообщил, что информация об условиях участия в фотоконкурсе есть на сайте Ассоциации журналистов: www.turpressa.com.ua, а также интернет-сайтах партнеров акции: www.turne.com.ua, www.tourua.com.

И.СЛИСАРЕНКО отметил, что целью фотоконкурса является пропаганда среди граждан Украины и иностранных гостей новых возможностей отдыха в Украине и формирование среди них имиджа Украины как привлекательного места отдыха. “Цель конкурс - содействовать внутреннему туризму, чтобы украинцы больше путешествовали именно в своей стране”, - сказал он. По его словам, объявили конкурс Ассоциация журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” и Национальный туристический офис Украины. При этом он отметил, что фотоконкурс «Украина туристическая» является ежегодным общенациональным конкурсом туристической фотографии, в котором будут представлены лучшие фотоработы о туристических возможностях нашего государства. И.СЛИСАРЕНКО отметил, что в прошлом году участниками конкурса стали 35 фотографов из всей Украины, которые представили на рассмотрение жюри свыше 400 фоторабот.

Исполнительный директор Ассоциации журналистов “Туристический пресс-клуб Украины” Владимир ЦАРУК подчеркнул, что результатом нынешнего конкурса туристической фотографии станет итоговая фотовыставка победителей "Украина туристическая", открытие которой состоится в конце ноября в Киеве. По его словам, на выставке будут представлены 50 лучших фоторабот, отобранных жюри конкурса, а отдельное голосование за лучшую фотографию, представленную на конкурс, состоится через Интернет-партнеров, через сайт УНИАН и еще нескольких партнеров.

В.ЦАРУК также сообщил, что лучшие фотоработы, которые станут победителями фотоконкурса, будут показаны во время проведения финальной части Евро-2012 в Киеве, а также на специальных выставках в России и Израиле. По его словам, фотоконкурс «Украина туристическая» проходит в рамках рекламно-информационной акции в поддержку внутреннего и въездного туризма «Отдыхайте в Украине».

И.СЛИСАРЕНКО отметил, что партнерами стали «Райффайзен Банк Аваль», СК «УНИКА», авиакомпания «Международные авиалинии Украины», «Инвестиционно-строительная компания».

Начальник службы связей с общественностью и корпоративных коммуникаций “Райффайзен банка Аваль” Леонид ЗЯБРЕВ сказал, что “главным приоритетом спонсорской деятельности банка мы определили именно поддержку современной украинской культуры и, по нашим наблюдениям, фотоискусство становится все более популярным среди украинцев”. Он отметил, что “очень благородная цель сделать Украину более интересной и привлекательной” как для украинских, так и зарубежных туристов. По его словам, эта фотовыставкам должна стать еще одним шагом на пути “популяризации Украины как туристического объекта”.

Исполнительный директор страховой компании “УНИКА” Тамаш РАЙНАИ сказал, что компания приняла предложение о партнерстве в фотоконкурсе с тем, “чтобы способствовать популяризации Украины как бренда в первую очередь внутри страны”. Он отметил, что компания больше всего беспокоится о “формировании культуры досуга, отдыха и туризма”. “Для нас как страховой кампании очень важно, чтобы вопросы личного благополучия, здоровья, насыщенного впечатлениями отдыха были приоритетными для украинцев”, - подчеркнул он.